Amsafé anunció otro paro contra la reforma previsional para el próximo jueves

“Estamos muy preocupados porque ayer se le dio media sanción a un nuevo ajuste sobre los trabajadores y trabajadoras de la provincia”, afirmó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, el gremio de los docentes públicos de Santa Fe, al opinar sobre la aprobación de la reforma previsional en el Senado

La reforma del régimen jubilatorio es una iniciativa que impulsó el gobernador Maximiliano Pullaro y que tras el rápido trámite obtuvo este jueves media sanción en la Cámara alta, el proyecto ahora pasará a consideración de la Cámara de Diputados, una instancia en la que se prevé que el proyecto sea aprobado.

Es por eso que el representante de los maestros anticipó que el jueves próximo, cuando los diputados traten el tema, habrá otro paro en las escuelas públicas de la provincia.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular de Amsafé provincial renovó las críticas al proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia y advirtió que se avecinan días de mucha conflictividad gremial. Con este nuevo sistema jubilatorio “vamos a tener que aportar más recursos a la Caja, en el caso de los jubilados percibirán los aumentos diferidos, 60 días después de que lo hagan los activos. Además se modifica el régimen opcional docente, donde obliga a las mujeres a seguir trabajando unos años más”, criticó.

Alonso señaló que el nuevo régimen previsional "hace un cálculo del haber jubilatorio que es preocupante, será difícil llegar al 82 por ciento móvil. Muchos docentes, a pesar de estar en condiciones de jubilarse, no lo harán. Sucederá lo mismo que en la década de los 90: los maestros y maestras seguirán trabajando hasta los 65 ó 70 años. La ley de jubilaciones un sistema solidario de reparto y es estatal, no es una AFJP. Es el estado el que tiene que garantizar un derecho, como es el de la jubilación. Y es mentira lo del déficit de la Caja de Jubilaciones. Las pérdidas tienen que ver con los recursos que Nación no envió a la provincia. Hay que reclamar allí" .

Al ser consultado sobre cuál será la actitud de Amsafé de cara al jueves próximo, día previsto para que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma previsional, Alonso no dudó: “El jueves 12 de septiembre haremos otro paro con movilización. La medida de fuerza de ayer tuvo un altísimo acatamiento. Hubo una movilización multitudinaria con miles de docentes. Esto también fue un llamado de atención para el gobierno”.

“Por más que amenacen con los descuentos de días y nos aprieten con el tema de los premios, la medida de fuerza se cumplirá", advirtió. "Nos han enviado mails a todos los docentes para llenar la declaración jurada y el paro fue contundente. En lugar de extorsionar, lo que debe hacer el gobierno es poner en discusión este proyecto de ley. Esta iniciativa no se puede tratar a libro cerrado, justamente un gobierno que habla del consenso y debate. Están equivocando el camino”, subrayó Alonso.

Reforma previsional con media sanción del Senado

Con números favorables entre las bancas, el proyecto de reforma previsional fogoneado por el gobierno de Maximiliano Pullaro con el objetivo de achicar el millonario déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe obtuvo una rápida media sanción este jueves en el Senado provincial, casi sin cambios. Y todo indica que se convertirá en ley el jueves próximo, cuando llegue el turno de Diputados. Aunque el debate no escatimó tensiones con el Poder Judicial y los sindicatos estatales, que hicieron sentir su rechazo a pocos metros del recinto de sesiones.

Apenas iniciada la discusión en una Cámara alta a puertas cerradas, el oficialismo logró la media sanción de la iniciativa elevada días atrás por la Gobernación. El tratamiento sobre tablas contó con los 14 votos favorables de Unidos y la negativa de cuatro de los cinco senadores peronistas. Ausente con aviso, Armando Traferri había firmado, al igual que sus pares de bloque, un despacho de minoría en contra.

El proyecto oficial declara la emergencia previsional por dos años, aunque prorrogable por uno más -no dos, como sostenía la propuesta inicial- por la Casa Gris, al tiempo que fija un tope de haberes de 20 jubilaciones mínimas y eleva progresivamente los aportes (pasarán del 14 por ciento actual a una escala que va de 15,5 a 21%, en función del ingreso).

Asimismo, estipula un aporte solidario para funcionarios activos y pasivos. En el último caso, tributarán un 2 por ciento aquellos que ganen más de tres jubilaciones mínimas (1.134.000 pesos de bolsillo).

Otra modificación es la ampliación de la comisión técnica que controlará la emergencia previsional: ahora estará compuesta por seis diputados, cuatro senadores, dos representantes del Ejecutivo y referentes sindicales del sector público.

La iniciativa también le otorga al gobernador de turno la chance de cambiar la edad jubilatoria en caso de que ese punto se modifique en el sistema previsional nacional.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.