Graciela Camaño: "Hay señores que rondan el gobierno y que ya andan contando los billetes que les puede traer esta ley"

Graciela Camaño analizó la media sanción que obtuvo la Ley Bases en la Cámara de Diputados y se refirió a los sectores que se beneficiarán si la norma es aprobada en el Senado. "Ya no es un Decreto de Necesidad y Urgencia. Con una norma votada en el Congreso se pretende que la fiesta la paguen los laburantes, los jubilados, la clase media y la pequeña y mediana empresa. Por esta ley pasa todo el desangre de la Argentina", declaró. La dirigente peronista cuestionó no solo al Gobierno nacional, sino también a los espacios que acompañaron al oficialismo.

Durante una entrevista en Radio 10, Camaño insistió en la necesidad de "exponer" a quienes se beneficiarían con esta legislación y puso en duda que el despegue de ciertos sectores se traduzca de forma automática en una mejora de la vida de la población en general.

"Yo lo único que sé es que acá tenemos un régimen de inversiones mineras que empezó en la década del '90 y se extendió por 30 años y no ves que haya pasado nada extraordinario en el pueblo", aseguró y agregó: "No se lo llevan a precio regalado. Pagan coimas estrafalarias y . No son solamente los empresarios, acá hay una dirigencia política que se hace rica y nadie dice nada. Eso es lo que no se ve. Esos señores que rondan el Gobierno y que ya andan contando los billetes que puedes traerle esta ley son los que hay que exponer".

Para Camaño, la Ley Bases tiene el objetivo de que "la mano de obra sea bien barata" en Argentina y apuntó contra la reforma laboral que se incluyó: "La vienen pregonando y la han instalado como si fuera una necesidad, como si el costo del trabajo fuera algo absolutamente imperativo de resolver". A esa modificación, la dirigente la calificó de "la atrocidad más grande" porque "nos metemos con el más débil". En particular, cuestionó la norma "porque legaliza que vos en tu empresa decidas quién va a ser el trabajador que va a tener los derechos sociales consagrados en el artículo 14 de la Constitución y quiénes son los que no. Es una locura anticonstitucional".

Camaño sobre el respaldo de un sector opositor a la Ley Bases

La exministra de Trabajo durante el gobierno de Eduardo Duhalde se quejó de quienes acompañaron a La Libertad Avanza con el argumento de que se deben dar "herramientas" al Gobierno. "La única herramienta que tiene que tener un presidente es la Constitución", dijo.

Además, se preguntó "cuánta solidez" tiene la media sanción: "Hiciste un régimen en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas o del empresariado nacional con la ambición de decir que estás haciendo un régimen para que vengan las grandes inversiones. Pero cuando las grandes inversiones miran el debate que le dieron, la cantidad de votos que tuvieron, la pared de hierro que se armó con los que estuvieron en contra... eso no es para venir a poner gran cantidad de plata en Argentina".

En esa línea, Camaño dijo que entre los votos a favor "no hay gente convencida" y puso de ejemplo la argumentación del radical Rodrigo de Loredo, que "dijo claramente: 'le entregamos esto para que no nos rompa más las pelotas'".

Sobre el respaldo que tuvo Milei de sectores del peronismo federal y de dirigentes como Miguel Ángel Pichetto respondió: "Yo no personalizo. Mi análisis es general. Le agradezco a Dios no estar ahí adentro porque es una coyuntura difícil. Por un lado querés la institucionalidad, que lo que la ciudadanía eligió y es el gobierno legitimado pueda empezar a andar y a hacer algo. Y, por el otro lado, sabés que le estás dando herramientas que las pueden llegar a mal usar".

