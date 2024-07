Pullaro quiere que se desactive de inmediato cualquier tipo de especulación sobre ambición presidencial 2027

"Es una falta de respeto a los santafesinos que con apenas siete meses de gestión se pretenda meter a Pullaro en una posible carrera presidencial para 2027. No estamos pensando en eso, estamos pensando en resolver los innumerables problemas que tiene la provincia". Con distintas palabras, pero con alto énfasis, tres integrantes radicales del gabinete provincial salieron a cortar cualquier especulación política a mediano plazo para con la figura del gobernador santafesino.



"El tema nos molesta, incluso en la gestión diaria", subrayó uno de ellos, ante El Litoral, en estricto off the record en la tarde del lunes. A esa hora, algunos ministros estaban en sus despachos y Maximiliano Pullaro recorría una parte del departamento San Cristóbal con el senador Felipe Michlig, presidente de la UCR quien dice tener un sueño y armar un frente nacional al estilo Unidos y tener un presidente santafesino. El fin de semana, durante su paso por Santa Fe, el presidente del comité nacional de UCR, Martín Lousteau destacó a Pullaro como el mejor candidato a presidente que hoy tiene su partido. "Es el radical que está al frente de una de las provincias más grandes, tiene alta valoración, muy buena gestión" describió el senador porteño ante quien quería escucharlo.

El viernes, Pullaro, varios de sus ministros y los jefes de bloques legislativos del radicalismo cenaron con Lousteau y su mano derecha, el diputado Emiliano Yacobitti, en la previa al primer encuentro de organizaciones radicales del día siguiente en la sede del comité provincial. Por supuesto, se habló de política pero no una posible futura candidatura, dijo uno de los comensales a El Litoral. Ese sábado, Pullaro abrió el encuentro y se retiró para la gira que tenía agendada por localidades de los departamentos Caseros y General López. En la mesa de apertura, Michlig, insistió como lo había hecho en el Centro Cultural Provincial cuando el gobierno se juntó para autoevaluar los primeros seis meses de gestión, en el sueño de armar Unidos y con un presidente radical santafesino.

No faltaron dirigentes radicales que semanas atrás sugirieron postergar la visita de Lousteau que venía cuestionado por algunos correligionarios por su postura sobre ley Bases y el paquete fiscal. Incluso, los senadores santafesinos (Carolina Losada y Eduardo Galaretto) votaron junto al bloque y en posición diferente al presidente partidario. "Maxi es leal y valora mucho el apoyo que Lousteau le dio cuando lanzó su candidatura e incluso en la campaña. Va a recibirlo como corresponde", dijo uno de los miembros del gabinete.

"Tenemos desafíos fuertes por delante, necesitamos mantener la legitimidad social como para que nos quieran meter en la carrera presidencial", se añadió cuando se habla del tema presidencial. La reforma al sistema previsional, la renovación de la Corte Suprema de Justicia, la educación, la salud, la seguridad pública y las empresas públicas están en la agenda diaria de Pullaro.

Es más, destacaron que todos los viajes del gobernador a CABA son por temas de la provincia de Santa Fe y no a reuniones de política partidaria. Este miércoles, e CABA Pullaro tenía una agenda cargada de reuniones entre ellas una para definir el viaje de empresarios y diplomáticos a Santa Fe para acercarse in situ al sector productivo. Además, está decidida la participación en San Miguel de Tucumán en la noche del lunes próximo para firmar el Acta de Mayo junto al presidente Javier Milei, varios gobernadores y otras autoridades. El santafesino regresará enseguida a Santa Fe para asistir en Rafaela a los actos oficiales por el 9 de Julio.



En el medio, este jueves anunciará desde Rosario junto a autoridades del Banco Municipal de Rosario un ambicioso programa de créditos hipotecarios para toda la provincia con aval del gobierno. Es una de las alternativas que pondrá sobre la mesa para que sectores de clase media pueda acceder a la vivienda propia.

Tras enfatizar el rechazo a cualquier postulación presidencial, los ministros dicen mirar con expectativas el trabajo en Legislatura para avanzar con una ley que declare la necesidad de la reforma constitucional. "Desde la Casa Gris no haremos movimiento alguno, pero tampoco saldremos a impedir la acción de nuestros legisladores", se dijo en estricto off the record. La reunión de este miércoles entre las conducciones de la UCR y el PS es un punto de partida para trabajar en el proyecto de reforma constitucional. Dirigentes radicales iniciaron una ronda de consultas para integrar un grupo de constitucionalistas que también redacte un proyecto que sea el partidario para la hora del debate.

El gabinete en San José del Rincón

El gobernador Maximiliano Pullaro reunió a su equipo de trabajo, ministros y secretarios, en la ciudad de San José del Rincón, dando continuidad a los encuentros del gabinete en diferentes localidades de la provincia, con el objetivo de mantener contacto directo con las preocupaciones y necesidades de las diferentes regiones santafesinas. Del encuentro también participaron el intendente local, Andrés Soperez; y el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi.

Pullaro señaló que "nos parece muy importante, significativo, que el gabinete se mueva de la capital provincial y de Rosario, y pueda ir a ciudades y pueblos de la provincia de Santa Fe. Nos parece muy rico porque vienen los ministros, la vicegobernadora, los secretarios, se exponen los temas y la dinámica de trabajo que vamos teniendo semana a semana; y se plantean temas de agenda que intentamos resolver o comenzar a abordar". A partir de estos encuentros, los funcionarios provinciales "toman la agenda de la ciudad y la cercanía nos permite ir resolviendo muchas cosas", precisó el gobernador.

Soperez destacó que San José del Rincón "haya sido la primera sede del departamento La Capital de esta reunión de gabinete", que fue "muy productiva".

El gobernador firmó tres convenios con el intendente de Rincón para la realización de obras en la ciudad, que "fueron compromisos que tomamos el año pasado", por un total de $ 233.770.620.

El primer acuerdo dispone un aporte de 35 millones de pesos para una sala de velatorios municipal; el segundo, de $ 146.920.620, es para la instalación de alumbrado público led; y el último se destinara a luminaria led, entre callejón Vargara y Vidal, por $ 51.850.000.

