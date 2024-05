Javier Milei en el acto de Vox en España: “No somos débiles, nadie ni nada se va a interponer en nuestro camino”

“Falta el rugido del león”. Con esa frase, el líder del partido Vox, Santiago Abascal, presentó al presidente Javier Milei, uno de los principales oradores de una convención organizada este domingo en España. Y el mandatario argentino, en un discurso que duró más de 30 minutos, fue enfático: “No somos débiles, nadie ni nada se va a interponer en nuestro camino”.

Emocionado, y con referencias a la política argentina, apuntó contra el socialismo global, aseguró que está haciendo “el ajuste más abrupto de la historia y la sociedad nos sigue apoyando con la misma convicción” y sostuvo: “Voy a demostrarle al mundo que un gobierno con nuestras ideas puede tener éxito”.

Cada intervención fue ovacionada, sobre todo, cuando le dedicó un breve comentario a su par español Pedro Sánchez, con quien evitó reunirse en este viaje oficial, a pesar de la larga tradición de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos; no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abusos puede llegar a generar, aún cuando tenga a la mujer corrupta, ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, señaló Milei, al recordar que Sánchez amenazó con renunciar a su cargo por una serie de denuncias contra su pareja, Begoña Gómez.

Otras definiciones de Milei

* “Soy optimista, cada vez son más los pueblos que se rebelan contra el mandato socialista”.

* “Estamos haciendo el ajuste más abrupto de la historia y la sociedad nos sigue apoyando con la misma convicción”

* “Van cinco meses desde que asumimos y estamos cumpliendo la promesa que les hicimos a los argentinos. Agarramos una economía al borde de la hiperinflación, con precios reprimidos, con tasas altísimas. Con un enorme esfuerzo de los argentinos, lentamente la estamos dando vuelta”.

* “Nuestros adversarios siempre juegan con ventada, tienen su gente metida en todos los niveles del estado, tiene la fuerza de los sindicatos, las organizaciones sociales, los empresarios prebendarios, las ONG, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y, en mi país, el control sobre el futbol”.

* “Ahora que soy presidente, mi responsabilidad por la batalla cultural es mayor. Lo que hago y digo tiene un efecto más grande. Dar la batalla cultural es necesario para el éxito de cualquier programa de gobierno liberal o libertario”.

* “Me toca mostrar lo siniestro y nefasto del socialismo, lo sufrimos todos los días. Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas. O debería decir, era... Conduce a la pobreza y la muerte, y el que diga otra cosa e ignorante o mentiroso”.

* “Nunca podemos dar el brazo a torcer, en nada, no podemos dejarnos correr un milímetro por los zurdos, aun cuando parezca que tiene razón, porque nunca la tienen. Cuando dejemos una rendija abierta nos atacarán de una mejor posición”.

* “No somos débiles, nos ganamos lo que tenemos, nadie ni nada se va a interponer en nuestro camino, no importa qué hagan o digan; me importa un rábano lo que opinen los zurdos. No hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos”.

* “La justicia social siempre es injusta, implica un robo y un trato desigual ante la ley”.

* “¿Acaso los socialistas consideran a las mujeres seres inferiores, otorgándole privilegios? ¿No alcanza con ser iguales ante la ley?”.

La agenda de Milei en España

Ayer, el presidente se reunió con representantes de grandes empresas españolas con intereses en Argentina. La cita fue la Embajada argentina en Madrid. Infobae España ha podido confirmar la presencia de Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, la CEOE, que acudió puntual. También estuvieron presentes, según el diario El País, el presidente de Iberia, Marco Sansavini; los consejeros delegados de Banco Santander, Abertis y Econener, Héctor Grisi, José Aljaro y Luis de Valdivia, respectivamente; el vicepresidente primero de Mapfre, José Manuel Inchausti; el responsable de BBVA para América del Sur, Jorge Sáenz de Azcunaga; y el presidente ejecutivo de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez; así como un representante de Día.

En tanto, el viernes presentó su último libro, El camino del libertario (2022, Planeta), que edita Deusto, en la sede del diario La Razón. “Este libro cuenta los elementos con los que yo llegué a ser diputado nacional. Cómo fue ese camino”, apuntó el mandatario.

Con información de www.infobae.com