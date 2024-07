«No es dueña de los votos de nadie»: Ritondo profundizó la crisis en el PRO y apuntó contra Bullrich

Cristian Ritondo profundizó la crisis en el PRO como representante del sector macrista. El diputado nacional arremetió contra Patricia Bullrich por intentar anexar al espacio con La Libertad Avanza. Es por eso que enfatizó que el PRO tiene diferencias con el oficialismo y el objetivo es recuperar la identidad que los colocó en el máximo poder del Ejecutivo en 2015.

Una de las fuerzas políticas más importantes, a nivel nacional, transita uno de los peores sismos desde su creación. Las elecciones presidenciales marcaron una ruptura que cada vez parece más irreconciliable. Por un lado Patricia Bullrich, quien pretende converger al PRO con LLA y por el otro Mauricio Macri, presidente actual del partido que pretende sostener la independencia.

Cristian Ritondo dio el panorama que ocurre en el partido: «El 90% de los dirigentes del PRO están convencidos que la idea hay que sostenerla. Venimos de un proceso donde salimos terceros. Sacamos 23 puntos y veníamos de sacar 41% cuando perdimos el Gobierno con Alberto Fernández. En las intermedias ganamos y hay que hacer una autocrítica», indicó en C5N.

«Si creemos que porque apoyamos en la segunda vuelta ganamos, no, no ganamos. Ganó una idea, un cambio más profundo que representó mucho más a la sociedad que nosotros. Somos un partido que tiene una historia importante reciente», añadió marcando diferencias con el oficialismo a pesar de acompañarlo en el balotaje.

Enseguida, el presidente del bloque del PRO, en Diputados, puso el foco en Patricia Bullrich: «Ella es funcionaria de La Libertad Avanza y del Gobierno. Ella no representa y no es dueña de los votos de nadie. Yo soy uno de los que estuvo en la noche donde apoyamos a Milei. Eso de los votos son nuestros no es así. El voto es una idea»

«Lamento que alguien que tendría que agradecerle a quienes la apoyamos para que sea candidata a presidenta y presidenta del PRO, hoy tenga esta respuesta. Es una falta de gratitud con Mauricio Macri y con todos los dirigentes del PRO«, sumó contra la actual ministra de Seguridad.

Respecto a los dichos de Martín Yeza, quien sostuvo que Bullrich «quiere romper el PRO», Cristian Ritondo opinó: «Es la mirada de muchísimos dirigentes del PRO. Jugar a romper el PRO no porque la verdad que nuestros dirigentes quieren al PRO. Está bien que si alguno cree que hoy sus ideas son de La Libertad Avanza, está bien que vayan, pero no hay que romper una casa porque quiero irme a otra», sentenció.

