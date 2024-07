Elisa Carrió: «Macri tiene una parte oscura, Milei es un gran actor y Cristina Kirchner es una vedette venida a más»

Elisa Carrió puso en análisis a los principales dirigentes de las diferentes fuerzas que conforman la política nacional. La presidenta de la Coalición Cívica se animó a hacer una radiografía de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Además, analizó la figura de Javier Milei, su gestión de gobierno y por qué impactó a nivel social su discurso.

La histórica legisladora se encuentra en una posición expectante. A pesar de que no cumple ninguna función pública se conoce su injerencia en los diputados de la Coalición Cívica. Aunque por el momento se encuentra distante de la práctica política, «Lilita» anunció que será candidata a senadora en las elecciones de medio término.

Cristina Kirchner

Su ausencia en el Congreso de la Nación no quita que siga muy de cerca los eventos que acontecen en el día a día. En el programa de streaming «540 grados», Elisa Carrió fue consultada por la exvicepresidenta. Pese a que se esperaba una fuerte crítica por su histórico antagonismo, la chaqueña se expresó más cautelosa y hasta sorprendió con su reflexión.

«Vos tenés pena porque podría haber sido una gran presidente, ella no era esto, yo la conocí. Ella solo se llevaba bien conmigo. Veía mucha inseguridad en ella. Quizás no fue una gran presidente por un dolor de infancia no resuelto jamás. No quiere ser nueva rica, quiere ser clase media tradicional. Tiene un amor odio hacia los pobre y peronistas. Es una vedette venida a más«, comentó.

A su mirada sumó la figura de Néstor Kirchner, quien presuntamente intentó seducirla con diferentes puestos gubernamentales: «Tuve que denunciar al kirchnerismo para no ser cómplice. Kirchner era brillante, pero era un psicópata. A mí me ofreció todos los cargos, pero dije que voy a ser linyera, pero nunca voy a ser cooptada», reveló.

«Yo quiero justicia, pero no le deseo la cárcel a nadie. Ni Néstor ni ella nunca me tocaron. Con La Cámpora tenía buena relación aunque mandaba al fiscal de turno por YPF porque sino Cristina los castigaba», afirmó mostrándose más amigable con la facción más dura del peronismo.

Mauricio Macri

Un vínculo diferente tuvo con el presidente del PRO, con el cual entablaron una alianza para vencer al peronismo en 2015. Sin embargo, pese a mostrarse unidos durante la gestión que duró hasta el 2019, Elisa Carrió admitió diferencias. En sus últimas presentaciones, la exdiputada lo acusó de deteriorar las candidaturas de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich porque «era él o no era nadie».

«Tiene una parte clara donde quiere ser decente, quiere ser estadista. Y tiene una parte oscura que le gusta Angelici, le gusta el bridge, que le gustan los negocios. Su familia jugó la parte buena, pero le ganó su parte oscura«, observó la exlegisladora nacional.

En ese sentido volvió a revivir cuando se alió con el PRO y la UCR para hacerle frente al kirchnerismo: «Sino era Massa y estaba metido en el narcotráfico y me costó mucho exámen de conciencia porque para mí el padre de Macri, siempre le dije, era un mafioso», declaró Elisa Carrió.

Javier Milei

Ya metida en la actualidad a Elisa Carrió le fue inevitable dar su parecer sobre el Presidente, quien transita su séptimo mes de gestión. Con una similar mirada que sostuvo durante este tiempo, la dirigente señaló: «¿Quién me dice que este Presidente es tan decente como dice? Porque yo no sé su historia. Vos podés analizar conmigo si fue decente, pero no me podés encontrar nada. Si quieren me pueden revisar las bombachas», narró.

Y sumó: «Es un influencer mundial, es un gran actor de las ideas anarcolibertarias. Lo que pregona no es humanismo porque el liberalismo es humanista. Tiene una muy vieja idea que es destruir al Estado».

Por otro lado se entrometió en cuestiones personales del mandatario para explicar su comportamiento: «El tiene un problema de infancia, de abuso infantil. De hecho el 70% de la Argentina es abusada. El padre abusó de él, de palabra y de hecho. Creo que se engancha con el libertarismo porque quiere irse de la casa», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com