"Después del Pacto, basta de símbolos", dijo la vicegobernadora de Santa Fe

A horas de que Santa Fe se sume al "Pacto de Mayo" a través de la firma de Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia bregó porque después de la tan promocionada firma, se pueda dar una etapa en el país "con menos simbolismo y más gestión". En diálogo con El Litoral, consideró que el acuerdo carece de un punto sensible para Santa Fe como "el productivo", pero confió en que a partir de "estos grandes enunciados", comiencen a verse resultados en la práctica.

- ¿Hay algún punto trascendente para Santa Fe que no haya sido incluido en el Pacto?

- El Pacto son puntos generales. Deberíamos ver a partir de ahora cuáles son los detalles de cada uno de esos grandes enunciados. Pero uno podría decir que falta un punto sensible para Santa Fe, que tenga que ver con el desarrollo productivo de las provincias y la infraestructura productiva. Para mí falta eso. También podrían responderme que está dentro del esquema de los cambios en la coparticipación y de cómo las provincias van a administrar esos recursos… Al no tener el detalle es muy difícil pensar o saber qué le falta. Pero como enunciado, pienso que debería haber estado el fortalecimiento de la matriz productiva y el incentivo a la producción que van de la mano con la reforma la laboral y la baja de impuestos previstos en otros puntos. Como también, una mención más específica a la infraestructura para el desarrollo productivo.

- ¿Y qué es lo que incluye el Pacto que desde su punto de vista favorece más a Santa Fe?

- Lo laboral, lo impositivo y la coparticipación. También en esto habrá que esperar la letra chica… Vuelvo a decir; son grandes enunciados. Uno es optimista respecto de lo que podrían implicar, y que lo que se propondrá estará en sintonía con lo que necesita la provincia. Ahora, si la baja de impuestos no tiene ni un solo punto que favorezca a Santa Fe, no servirá de nada el Pacto. Como enunciados, es muy difícil no estar de acuerdo. Por eso me pregunto por qué no va (Axel) Kicillof . En los puntos generales como grandes enunciados, estamos todos de acuerdo. El problema va a ser cómo se traducen a la práctica cada uno de esos puntos. Yo soy optimista y pienso que tanto una reforma tributaria con baja de impuestos y que saque retenciones del camino; como una mirada atada a una coparticipación diferente, y una reforma laboral que le permita a las empresas poder tener menos miedo a los juicios laborales, son puntos beneficiosos para nuestro sector productivo y para nuestra provincia.

- ¿El desafío es cómo se traduce ahora todo esto a la práctica?

- Sí; ése es el punto. Por eso yo remarco; a partir de que se firme, el Pacto es responsabilidad exclusiva del Presidente. Porque el Pacto va a requerir de leyes, de acuerdos parlamentarios… Se van a necesitar leyes. Entonces, el cumplimiento depende exclusivamente de Javier Milei. ¿Qué puede hacer un gobernador con el Pacto, más que firmarlo? Después se podrá opinar sobre las leyes que se debatirán, pero la base del (cumplimiento) dependerá exclusivamente del presidente. Es por eso que digo 'después del Pacto, basta de símbolos'. Porque este gobierno está plagado de símbolos pero falta gestión. Primero fue la Ley Bases, después el Pacto de Mayo… Ahora hay que empezar; si no, sólo son grandes enunciados pero no hay gestión detrás de todo esto. Y no lo digo como crítica, sino justamente porque quiero que a este gobierno le vaya bien. Cómo puede ser que desde Santa Fe todavía no nos hemos podido reunir con el área de Niñez de Nación; allí no hay vínculos. O que la ministra de Desarrollo Social nacional nunca se haya reunido con Victoria Tejeda… Nosotros no tenemos registro de algunas cosas; o lo tenemos pero porque recorremos, no porque desde la Nación se genere el vínculo.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.