Javier Milei reunirá a todo el oficialismo en el Luna Park en la previa del acto en Córdoba por el 25 de mayo

Con motivo de la presentación de su nuevo libro, el presidente Javier Milei realizará un evento en el estadio Luna Park, en el que reunirá no solo a los integrantes del Gobierno, sino también a las autoridades parlamentarias y principales referentes de La Libertad Avanza, como antesala del acto que organizó en Córdoba para celebrar el 25 de mayo.

Tal como anticipó el propio mandatario nacional, la primera parte del encuentro será dedicada a la explicación de su nuevo trabajo literario, titulado “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, mientras que en el cierre habrá un show musical en el que cantará, acompañado por una banda.

Según pudo reconstruir Infobae, de la jornada participarán la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y varios de los ministros, incluido el de Interior, Guillermo Francos; el de Economía, Luis “Toto” Caputo; la de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Defensa, Luis Petri.

Junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubicarán el vocero, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque no se descarta la presencia también del jefe del bloque oficialista en ese recinto, Gabriel Bornoroni.

Asimismo, entre los invitados están varios referentes libertarios, como los diputados Bertie Benegas Lynch, Lilia Lemoine y Romina Diez, y el legislador porteño Ramiro Marra, además de algunos militantes del espacio.

Además, en el escenario estará el diputado José Luis Espert, que recientemente se incorporó a la bancada de Milei y será el encargado de presentar el libro junto al propio Milei en la primera parte del evento, antes del show musical.

De acuerdo con lo que anticipó Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el Presidente tiene previsto cerrar el acto cantando, aunque no dio precisiones respecto de la canción elegida, aunque habrá una banda para la ocasión.

El mandatario nacional, que durante su juventud integró un grupo de rock tributo a los Rolling Stones, ya hizo algo parecido en el pasado, cuando reversionó una ópera de Giuseppe Verdi, a la que le cambió la letra para incluir consejos fiscales, durante un foro económico.

Tal como recordó años atrás en una entrevista con Teleshow, fue durante una de sus asistencias a las Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, un congreso organizado por la Universidad de Córdoba, que se le ocurrió finalizar con música.

“Cuando termino de exponer, una de las personas que estaban ahí dice: ‘Mire, Milei, usted es un provocador. Si usted viene a un congreso de finanzas públicas a decir que quiere eliminar al Estado, es un provocador. No es el lugar, acá pensamos todos lo opuesto’. Sin embargo, después me dice, ‘le tengo que reconocer que es el mejor expositor que vi en mi vida, salvo por un italiano que cantaba sus presentaciones’. Te imaginarás, en ese momento me sentía desafiado. Y frente a ese desafío, mientras que ganaba tiempo, le digo a la gente: ‘¿A ustedes les gusta la ópera?’ ‘Sí’, dicen. ‘¿Y les gusta Verdi?’, ‘Sí’. Les digo: ‘¿Conocen La traviata?’ ‘Sí, sí, claro. Es más, hay un aria muy famosa que se llama El brindis’, mientras tanto yo estaba construyendo la historia. Entonces digo: ‘¿A alguno le molesta que yo me ponga a cantar?’ Y el remate de mi presentación la hice cantando algo que era así: ‘Gastar, y gastar y gastar y gastar esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no alcanzaran más ahí iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto entonces la crisis vendrá. Gastar, y gastar y gastar y gastar esa es nuestra regla fiscal’”, rememoró.

Luego, cuando asumió la Presidencia, Verdi fue parte del repertorio en la gala de honor que se organizó para él en el Teatro Colón, junto con la interpretación del himno nacional argentino y del tango “Balada para un loco” de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, que fueron cantadas por Raúl Lavié, acompañado por un quinteto.

Con la plana mayor del Gobierno en el lugar, el evento en el Luna Park será la antesala del acto que el jefe de Estado encabezará el próximo sábado en la ciudad de Córdoba, para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, al que, no obstante, no fueron invitados los miembros de la oposición, ya que no se firmará el pacto hasta que no estén sancionados la Ley Bases y el paquete fiscal.

