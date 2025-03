Pullaro sobre el escándalo en Diputados: "Lo que sucedió ayer en el Congreso golpea a la República"

La jornada del miércoles no sólo tuvo su violencia en la calle en la protesta de los jubilados sino en el recinto de la Cámara de Diputados con discusiones extremas y hasta piñas entre legisladores. El gobernador Maximiliano Pullaro opinó sobre la mala imagen institucional que produjeron esos hechos y dijo que “en Santa Fe se actúa de manera distinta”.

"Los argentinos tenemos que aprender a escucharnos. Si no dialogamos, si todos entendemos que tenemos la verdad absoluta no se puede avanzar”, sostuvo el gobernador.

"En Santa Fe actuamos de manera distinta, aunque tenemos mayoría en las cámaras escuchamos y dialogamos. Lo que sucedió ayer en el Congreso golpea a la República”, sentenció el gobernador.

Los hechos que señaló Pullaro

En la tarde del miércoles cuando Diputados se disponía a votar el pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales un proyecto para dar de baja con las facultades delegadas en la ley Bases al presidente y la normalización de la Comisión de Juicio Político, todo se pudrió.

La decisión de dar quórum de varios diputados de La Libertad Avanza, generó cruces que motivaron a Rocío Bonacci a arrojarle un vaso de agua a Lilia Lemoine y hasta un round de boxeo entre los libertarios Lisandro Almirón y Oscar Zago.

También la discusión se puso picante entre el peronismo y el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien levantó la sesión por una maniobrada falta de quorum.

