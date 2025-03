Lilia Lemoine le respondió a Marcela Pagano tras el escándalo en Diputados y volvió a criticar a Victoria Villarruel

En medio de la tensión que se vive en el Congreso de la Nación, Lilia Lemoine retoma el centro de la polémica con declaraciones en contra de sus compañeras de bancada, Marcela Pagano y Rocío Bonacci. Esta vez, la diputada de La Libertad Avanza instó a sus colegas a apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual considera vital para la economía argentina. Sin embargo, sus palabras no estuvieron exentas de críticas hacia la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien acusó de haberse «cambiado» en sus posturas.

En una entrevista emitida por el canal Laca Stream, Lemoine dejó claro su punto de vista: “Espero que Pagano y Bonacci voten lo que el pueblo argentino les está demandando. Que apoyen el acuerdo con el FMI porque esta vez no será gastado en cosas innecesarias”, haciendo alusión a la polémica sobre el uso de fondos en gestiones anteriores. La diputada, fiel a su apoyo al presidente Javier Milei, también aprovechó para criticar a Villarruel, quien según ella, se ha distanciado de la postura oficialista al momento de abordar ciertos temas clave.

La disputa en el Congreso

El miércoles 12 de marzo, el Congreso fue escenario de una disputa tensa entre los legisladores de La Libertad Avanza. Durante una sesión que derivó en gritos e insultos, los diputados oficialistas acusaron a Pagano y Bonacci de facilitar el quorum necesario para que el bloque kirchnerista pudiera llevar adelante debates que comprometen al gobierno de Milei. En particular, uno de los temas más controvertidos fue la investigación del caso $LIBRA, que involucra al presidente en un supuesto escándalo de estafa.

Lilia Lemoine no dudó en calificar como una «trampa» el comportamiento de sus compañeras de partido, asegurando que “lo que pasó, pasó, lo vieron todos, estaban ahí sentaditas, tratando de hacer la trampita, dar quorum y votar cosas raras. Jugaron para ellos”. Sus palabras fueron duras y reflejaron la profunda molestia que le causó la actitud de Pagano y Bonacci en la sesión.

Escándalo y tensión

La discusión no solo fue verbal. En pleno enfrentamiento, Rocío Bonacci arrojó un vaso de agua sobre Lemoine y la diputada Celeste Ponce, quienes, según Lemoine, “resolvieron bien la situación con claridad, pero esas cosas para el Congreso no van”. El incidente subrayó el nivel de tensión entre las diputadas, algo que Lemoine no dudó en recalcar con ironía, dejando claro que en el Congreso no todo se soluciona con gestos tan extremos.

Finalmente, Lilia Lemoine hizo un llamado a la unidad dentro del bloque, pidiendo que en las próximas discusiones sus compañeras voten a favor del acuerdo con el FMI, recordando que esta vez los fondos no serán malgastados, como había sucedido en el pasado con las gestiones anteriores.

De esta manera, la diputada de La Libertad Avanza dejó en claro que el apoyo al gobierno de Javier Milei es crucial para avanzar en los temas que afectan a los argentinos, y que las diferencias internas en el Congreso deben superarse por el bien de la estabilidad económica del país.

Esta polémica discusión en el Congreso refleja la tensión que atraviesa el oficialismo y la oposición, y la importancia de los acuerdos claves para el futuro del país.

Con información de www.elintransigente.com