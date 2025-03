Daer anunció que la CGT realizará un paro general de 24 horas contra el Gobierno antes del 10 de abril

La CGT ya le puso proa a su tercer paro general contra Javier Milei: será antes del 10 de abril. Lo anunció esta tarde el cotitular cegetista Héctor Daer (Sanidad), durante el congreso nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), realizado en la sede de Azopardo 802, con la presencia de los principales líderes de la central obrera, incluido Hugo Moyano, el titular del Sindicato de Camioneros, hasta ahora de actitud moderada.

La propuesta del paro, según aclaró Daer, será debatida el jueves próximo en una reunión del Consejo Directivo de la CGT y luego refrendada durante un plenario de delegaciones regionales.

En diálogo con el móvil de Infobae en Vivo, Daer confirmó que esperan realizar la medida de fuerza antes del 10 de abril porque quieren evitar coincidir con el feriado del 2 de abril y la tradicional marcha de los jubilados que se realiza los días miércoles.

Al ser consultado por los motivos del paro, el sindicalista hizo un repaso de las declaraciones de Javier Milei en Davos, a las que repudió, y denunció que el Gobierno “pisa las paritarias”. “Este Gobierno no cree en el diálogo, no habla con nadie. Dialogar significa ir a un horizonte de construcción. Esto no sucedió nunca”, aseguró.

Como anticipó Infobae, si bien la mesa chica de la CGT había fijado el martes pasado un plan gradual para decidir una medida de fuerza, los graves incidentes durante la marcha de los jubilados ante el Congreso, con presencia de barrabravas, La Cámpora y activistas de izquierda, llevaron a la cúpula cegetista a avanzar en las definiciones más drásticas contra el Gobierno.

La decisión de acelerar el plan de lucha no es compartida por toda la dirigencia cegetista. Dos de los más duros en estas horas son justamente dos figuras del ala dialoguista como Daer y Andrés Rodríguez (UPCN), apoyados por exponentes del kirchnerismo sindical (Abel Furlán, de la UOM, y Sergio Palazzo, de bancarios, entre ellos) pero hay otros miembros de ese sector que son partidarios de medir los tiempos para forzar una negociación con el Gobierno, como Gerardo Martínez (UOCRA).

Los más intransigentes creen que Milei comienza a debilitarse en materia de apoyo popular como consecuencia de una serie de errores no forzados, como el escándalo de la criptomoneda, y por eso es el momento ideal para acelerar la tercera medida de fuerza general de la CGT contra el Gobierno.

Esa fue la conclusión del debate de la mesa chica cegetista, hace 48 horas en UPCN, con la presencia de Hugo Moyano (Camioneros) y la ausencia de Martínez y el barrionuevista Carlos Acuña (estaciones de servicio), otro cotitular de la central obrera. Pero, entre duras críticas a la Casa Rosada, se fijó una serie de pasos para resolver por consenso la realización de otro paro o una movilización.

Al cerrar el congreso de la UTEP, Daer señaló que “este gobierno no se pone colorado cuando dice en Davos que va a eliminar el femicidio” y que apunta a “revisar la historia reciente nuestra donde nosotros pedimos memoria y justicia, memoria, verdad y justicia y ellos quieren otro relato, otra construcción social individual, distinta a la construcción social que la cultura argentina adoptó a partir de mediados del siglo pasado adoptó y profundizó en nuestro país, que es la justicia social”.

Además, cuestionó a la Casa Rosada por los límites en las paritarias: “Vienen pisándonos los salarios, utilizando el instrumento de la homologación para apretar a cámaras empresariales y a sindicatos, algo que jamás se usó de esta manera para ir con salarios por debajo de la inflación, salarios a la baja”.

“No cabe duda de que a lo que apuntan es a bajar el salario -agregó-. Ustedes podrán decir que ese por ahí es el tema de los que tienen salario y pueden discutir salario. No, es la recesión que se empieza a generar y empieza a tener consecuencias en todo el contexto de la sociedad. Los despidos, lo mismo el achicamiento de la industria, lo mismo que tomen la decisión de volver a la Argentina pastoril de embarcar y exportar ganado en pie es destruir la industria frigorífica de exportación. Que nos puede gustar o no a veces, pero que es una industria y da valor agregado a las exportaciones. ¿Por qué desregulan todo? Porque lo que pretenden también es llevarnos a que las grandes corporaciones mundiales no tengan límites y no actúen más a través de los Estados, sino que tengan el campo orégano para hacer todos los negocios que que que quieres llevar adelante”.

* Para www.infobae.com