La economía mantuvo su disparidad en el inicio de 2025: los dos sectores que más preocupan

Los primeros datos de 2025 vinculados a la actividad económica volvieron a reflejar un escenario heterogéneo, con varios indicadores que todavía no logran dar señales de una recuperación sostenida en algunos sectores. Los analistas avizoran buenas perspectivas para áreas como la de minas y canteras, el agro o el comercio, un panorama sombrío para la construcción, e incertidumbre para la industria manufacturera.

El último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC mostró que la caída acumulada de 2024 fue del 1,8%, algo menor a la que se esperaba. En diciembre la economía registró su octava mejora mensual consecutiva y superó el nivel de agosto de 2023, mes en el que comenzó la recesión.

Juan Manuel Telechea destacó que la recuperación de la actividad económica fue "sumamente rápida", en relación a las recesiones anteriores, aunque aclaró que fue muy "heterogénea". "En particular, tres de los sectores de mayor peso (tanto en términos de producción como de empleo) como son la industria, el comercio y la construcción no solo se mantienen por debajo de los niveles del año pasado (9%, 7% y 18%, respectivamente), sino que en los últimos meses se frenó su recuperación y volvieron a mostrar caídas", profundizó.

Además, el especialista subrayó que, tanto la baja de la inflación como la recomposición de la actividad, no traccionaron aumentos importantes en el empleo y los ingresos reales.

Por su parte, el analista de EcoGo, Alan Versalli, remarcó en diálogo con Ámbito que "para los segmentos más importantes del EMAE, la recuperación se da más rápidamente en sectores exportadores (agro-minería), así como también la intermediación financiera de la mano del crecimiento del crédito".

En el inicio de 2025 se mantuvo la disparidad en los indicadores de actividad económica

Los primeros datos de 2025 volvieron a mostrar una dinámica dispar entre los diferentes rubros. En cuanto a la industria manufacturera y la construcción, en enero se observaron variaciones negativas mensuales en el Índice de Producción Industrial (IPI) del INDEC y en el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), aunque hubo aumentos en la producción de autos, de acero, y en los despachos de cemento, según datos de las consultora Econviews, Audemus y la sociedad de bolsa Facimex.

Mientras tanto, creció la producción de gas y los créditos al sector privado volvieron a mostrar un nuevo avance y siguen siendo uno de los principales motores de la economía argentina. En ese marco, subieron los patentamientos de autos, aunque se hundieron fuerte las escrituras de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los datos adelantados de febrero, todavía escasos en cantidad, también arrojaron disparidades. Mientras Econviews reportó incrementos en la producción de autos y cemento, del 2,1% y 3,1%, respectivamente, la medición desestacionalizada de Eco Go mostró caídas en ambos indicadores. Sobre esta divergencia, Pamela Morales, economista de Econviews, sostuvo que podría tener su raíz en las diferencias metodológicas para evaluar los efectos estacionales de las mediciones; mientras algunas consultoras contemplan, por ejemplo, la cantidad de días hábiles en el calendario argentino, otras no lo incorporan en la medición.

Además, Econviews exhibió una merma en los patentamientos de motos y en los índices de confianza del consumidor y en el Gobierno.

¿Qué se espera para la actividad económica en los próximos meses?

Entre los sectores con mejores perspectivas de cara a lo que viene, Morales ve una producción pujante en los sectores de minería y energía, un año que "no va a ser malo pero tampoco extraordinario" para el agro y una "buena recuperación" en el comercio en general (no así en los supermercados).

En el otro extremo, no fue optimista sobre el futuro de la construcción ya que "la obra pública no va a ser una prioridad del Gobierno este año y los costos de los insumos en dólares siguen en niveles altos". Sobre este último punto también coincidieron desde Eco Go.

En cuanto a la industria, Morales ve mayor incertidumbre ya que hay factores que juegan a favor y otros en contra, por lo cual no se sabe cuáles pueden pesar más. "La apertura de importaciones beneficia a los rubros que necesitan de insumo y maquinaria para aumentar de su producción (por ejemplo, la industria automotriz), y perjudican a los rubros que van a recibir competencia directa (por ejemplo, indumentaria)", detalló a modo de ejemplo.

Por otra parte, puntualizó sobre elementos que erosionan la competitividad de los productos argentinos, como la apreciación del tipo de cambio, pese a los avances del Gobierno en la eliminación de "regulaciones innecesarias". En paralelo, vislumbra "una gran oportunidad en el crecimiento del crédito al sector privado ya que, con financiamiento, se puede invertir en maquinaria y con ello aumentar la producción".

En resumen, por un lado es casi inevitable que el Producto Bruto Interno (PBI) cierre con un incremento respecto de 2024, dada la baja base de comparación. Además, más allá de este "rebote", hay algunos sectores que pueden posibilitar incluso un verdadero crecimiento, como aquellos que tienen peso en la canasta exportadora (aunque afectados por el atraso cambiario) o los beneficiados por la expansión del crédito.

Por el contrario, otras actividades, generalmente dependientes del mercado interno, no tienen demasiados "drivers" que le den impulso, en un contexto en el cual la masa de ingresos de la población y el empleo no acompañan la baja de la inflación y la mejora, en términos generales, de la economía.

* Para www.ambito.com