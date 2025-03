Pullaro: "Queremos cambiar la mirada de la Justicia, no venimos a colonizarla"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, insistió en la necesidad de generar "miradas nuevas" sobre el Poder Judicial santafesino, y la necesidad de renovar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe con esa impronta, y sobre la base de que, tras los recambios ya producidos o previstos, "hay tres ministros que tienen más de 75 años". En ese sentido, remarcó el reconocimiento a sus trayectorias y la disposición al diálogo, pero no descartó utilizar sus facultades constitucionales "para resolver la situación".

- ¿Va la apertura del año judicial este viernes en Rosario?

- Sí, voy a estar . El ministro (Roberto) Falistocco me invitó personalmente, y por supuesto que llegó la invitación institucional. Y voy a ir con mucha, pero mucha expectativa y mucha esperanza. Siento que las instituciones están cambiando, que las instituciones se están renovando. No fui a la jura de los ministros (Jorge) Baclini y (Margarita) Zabalza, pero me quedé con mucha esperanza al haberlos escuchado y haber planteado cuáles son los objetivos de la nueva Justicia en la provincia de Santa Fe. Necesitábamos miradas nuevas, miradas que vengan a mostrar que la Justicia puede gastar menos, que puede ser más eficiente y que le puede dar mucho más respuestas a los ciudadanos.

- ¿Aspira a que dentro de su mandato puedan cambiar algunos de los otros ministros?

- No, miren, no somos un gobierno que se lleva puestas ni las instituciones ni los poderes del Estado. Tenemos mucho pero mucho diálogo y vamos a continuar dialogando. Sentimos y estamos convencidos de que se han hecho muchas reformas importantes en la provincia, y una de las reformas que se están llevando adelante tienen que ver con el cambio de la mirada de la Justicia. No es la misma mirada que teníamos cuando gobernaba (Carlos) Reutemann, porque tampoco son los mismos problemas los que tienen los argentinos y los que tienen los santafesinos. Con lo cual, vamos a continuar dialogando.

Hay tres ministros de la Corte que tienen más de 75 años (en alusión a Falistocco, Gutiérrez y Spuler), y la Constitución y la ley indican que no pueden seguir en su lugar. Con lo cual creemos que el camino del diálogo es el más importante. Si no existe el diálogo, entendemos que tenemos las facultades constitucionales para resolver esa situación y lo vamos a hacer. No es que nos falta autoridad, pero siempre es muy importante (el diálogo), por estas personas que le han dejado tanto a la Justicia santafesina; porque yo las valoro, más allá que tengo una mirada distinta.

Ustedes recordarán, porque tuvimos muchos encontronazos y chisporroteos, sobre todo cuando fui ministro de Seguridad y había un ministro de la Corte que decía que la Justicia no tenía absolutamente nada que ver con la construcción de seguridad. Bueno, ésa es la mirada que nosotros tenemos que cambiar y necesitamos cambiar; la articulación de los poderes del Estado para resolver los problemas. Con lo cual entendemos que hay un proceso que se ha iniciado y que indudablemente no se va a detener.

- Zabalza reivindicó los acuerdos políticos, que para algunos tienen una connotación negativa. ¿Cuál es su mirada?

- Yo creo que todos se sorprendieron porque había un prejuicio; una mirada de que nosotros íbamos a apostar fundamentalmente a colonizar la Justicia. Y cuando vieron los miembros que habíamos propuesto, nadie puede mostrar eso. Eran personas que tenían mucha trayectoria académica y mucha trayectoria judicial.

