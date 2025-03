Constituyente: Pullaro pica en punta en las encuestas

La elección para elegir a los convencionales constituyentes que reformarán la Carta Magna provincial significa una oportunidad de oro para que el gobernador Maximiliano Pullaro consiga la habilitación para pelear por la reelección, una llave que ningún mandatario pudo encontrar en más de sesenta años.

Sin embargo, Pullaro se muestra relajado, trata de quitarle dramatismo a la cláusula reeleccionaria y repite que no va a distraer un segundo de la gestión para hacer campaña, toda una definición por donde irá el discurso del oficialismo provincial. Es que las encuestas le sonríen.

El gobernador necesita al menos 35 convencionales para la mayoría simple que le apruebe la reelección en la Asamblea Constituyente, entre otras reformas que le interesa impulsar al oficialismo donde confían en ganar al menos 12 bancas de las 19 por cada departamento y la lista provincial, que encabeza Pullaro, tiene que superar el 40% de los votos para conseguir los otros 22 constituyentes que completen la mayoría.

Ese 40% no parece un obstáculo para el radical que viene de sacar más de un millón de votos en una elección histórica. Ahora, lidera una coalición de más de diez partidos donde conviven desde el PRO hasta el Partido Socialista, casi todo el arco antiperonista expresado en una única herramienta electoral. Por afuera, se abroquelan los candidatos de La Libertad Avanza.

Fuentes del oficialismo nacional dijeron que Javier Milei no iba a sacarse fotos porque las encuestas no favorecen a su candidato, Nicolás Mayoraz. Este viernes se encontraron en Expoagro y se sacaron una selfie con "mirada magnum" pero nadie confirmó si habrá postal de campaña.

La hermana del presidente y su diputada de mayor confianza en Santa Fe, Romina Diez, siguen de cerca los detalles en el inicio de la campaña. El desafío es que el electorado vincule el sello de La Libertad Avanza donde preserva una imagen competitiva en la provincia con su candidato Nicolas Mayoraz que es desconocido para la gran mayoría.

Las encuestas coinciden en la amplia ventaja a favor de Pullaro. Algunos números que manejan los libertarios, el gobernador ronda los 40 puntos en intención de votos y otras registraron un 60% de aprobación de gestión. Un informe de la consultora Entropía reflejó más de 32 puntos para Pullaro y 9% para Mayoraz cuando preguntaron por candidato.

En cambio, cuando preguntaron por frentes electorales, La Libertad Avanza duplica al oficialismo Unidos para Cambiar Santa Fe con 26 puntos contra 13, respectivamente. No es un dato para alarmarse, dicen en el oficialismo, porque se sabe que en la boleta única lo que prevalece es el nombre del primer candidato. Por eso aparecen tantos "famosos" en la arena electoral santafesina. Un dato fundamental: la encuesta se realizó en la primera semana de febrero previo a la explosión del criptogate que lo tiene preocupado a Milei.

La estrategia de campaña de Pullaro se diagramó prescindiendo de los grandes nombres de la política santafesina y la lista se compuso principalmente de dirigentes jóvenes con poca proyección electoral. En el gabinete dicen que la idea la gestó en la Secretaría de Comunicaciones asesorados por consultoras que recomendaron exponer caras nuevas.

De esa manera, quedaron afuera los intendentes entre ellos los de las ciudades más importantes de la provincia; Pablo Javkin de Rosario y Juan Poletti Santa Fe como también los dirigentes partidarios más encumbrados como Clara García o la ex intendenta Mónica Fein. Ni siquiera la vicegobernadora pudo colar su nombre.

"No me imagino a Hermes Binner delegando el armado de las listas a un consultor", dijo una dirigente socialista que habló con este medio y no ocultó su preocupación por la nómina. En el entorno del gobernador aseguran que según los relevamientos de opinión, es preferible mostrar un perfil "anticasta", con técnicos jóvenes que proyecten futuro.

Como sea, la elección se definirá entre la capacidad del gobernador de convertir su buena imagen de gestión en votos y La Libertad Avanza en vincular el sello con Nicolás Mayoraz mientras que por ahora, el peronismo que llega dividido en tres listas, parece un actor de reparto, por ahora.

Con información de LPO, sobre una nota de Fabricio Navone