Atención abogados de la Municipalidad: Así se resolvió en General Deheza (Córdoba) el conflicto con Banco Nación

Desde hace un tiempo venimos insistiendo con que los abogados de la Municipalidad de Rafaela no están trabajando bien en el conflicto con Banco Nación, que están actuando con la misma soberbia que tiene el la gestión de gobierno de Leonardo Viotti. Esa actitud llevó a que en la actualidad el Banco no está pagando el DREI )Derecho de Registro e Inspección), por ende la municipalidad no percibe ningún dinero y quizá en poco tiempo el conflicto se extienda a otras instituciones bancarias. También venimos recomendando NEGOCIAR con el Banco.

En todo el país está pasando lo mismo, es por ello que queremos aportarle lo que sucedió en la Municipalidad de General Deheza, en el sur de la provincia mediterránea, en donde con la voluntad de las partes, sin soberbia y con la ayuda de la justicia, se llegó a un acuerdo que puede servir como referencia para que en poco tiempo se resuelva el conflicto y el Banco Nación vuelva a aportar a las arcas del municipio.

Después de varias audiencias, el Banco Nación y la Municipalidad de General Deheza lograron un preacuerdo para que la entidad financiera retome el pago de la tasa de comercio e industria y al municipio contar nuevamente con esos recursos. Esta conciliación fue facilitada por la Justicia Federal de Córdoba, que también convocó a otras municipalidades y a la secretaría de Gobierno de la provincia como observadores.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Dr. Abel G. Sánchez Torres, explicó que la medida cautelar inicial había suspendido el pago del impuesto local, lo que generó una fuerte preocupación en la municipalidad. "Este es un tema que abarca a varias municipalidades con problemas similares. El acuerdo no solo resuelve la situación económica entre el banco y el gobierno de Deheza, sino que también establece un nuevo monto para la tasa, inferior al original", comentó el magistrado.

A partir de ahora, este nuevo monto deberá ser ratificado tanto por el directorio del Banco Nación como por el Consejo Deliberante local. El banco pagará un monto distinto al que inicialmente quería pagar y la municipalidad aceptará ese monto, que también es distinto al que se venía cobrando.

Según Sánchez Torres, "lo importante es que las partes se sentaron a dialogar con buena fe y lograron un entendimiento que beneficia a ambas y a la comunidad en general". El presidente y uno de los conductores del acuerdo, también aclaró que este "entendimiento" no puede aplicarse de manera automática a otras municipalidades, ya que cada una tiene su propia situación y estructura de cobro de tasas. "Cada caso es único y requiere un análisis particular", concluyó.

Un aspecto crucial de este preacuerdo es que no solo aborda la cuestión de la tasa actual, sino que también incluye la resolución de otros juicios que el Banco Nación tenía contra la Municipalidad. En particular, se habría llegado a un entendimiento respecto a una demanda del banco por el cobro indebido de una tasa en el pasado.

La intermediación judicial buscó facilitar un diálogo constructivo entre las partes, reconociendo que ambas tenían argumentos válidos. Se promovió un espíritu de buena fe y entendimiento institucional para evitar que la resolución del conflicto dependiera exclusivamente de una sentencia judicial, lo cual se percibía como un escenario complejo. Tanto los intendentes como los representantes del banco habrían expresado su agradecimiento por la labor del tribunal en este proceso.

Con información de Perfil