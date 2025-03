Neymar fue desafectado de Brasil y no jugará contra la Selección Argentina en el Monumental

No habrá Messi vs Neymar, y el astro brasileño no volverá a jugar en Argentina, al menos no durante la Fecha FIFA que comienza el próximo jueves.

Dorival Júnior dispuso la vuelta de Neymar a la Selección de Brasil, camiseta que no viste desde octubre de 2023, pero una lesión muscular con Santos lo terminó bajando de la convocatoria.

Neymar, el lateral Danilo y el arquero Ederson fueron desafectados por molestias físicas, y sus lugares serán ocupados para Alex Sandro, Lucas Perri y Endrick, joven estrella de Real Madrid.

Brasil recibe a Colombia en Brasillia el próximo jueves, y luego visitará a Argentina el martes 25 en el Monumental.

Las estrellas de Brasil que visitarán Buenos Aires

Si bien Neymar era el gran atractivo para el público argentino, Brasil tendrá en el Monumental al futbolista brasileño del momento: Raphinha.

El delantero de Barcelona, hombre de Bielsa en Leeds United, lleva 27 goles en la temporada y es una de las grandes figuras del equipo de Hansi Flick.

Lógicamente también estará Vinicius, último FIFA The Best, junto a su compañero de Real Madrid Rodrygo Goes.

Savinho, de Manchester City, los volantes Joelinton, Bruno Guimarães, y el arquero Alisson Becker, de Liverpool, también irán presente.

AFA todavía no puso en venta las entradas, aunque extraoficialmente se hablan de precios que iniciarán en los 100.000 pesos, ¿Impactará la ausencia de Neymar?

Los partidos de Neymar en Argentina

Neymar iba a tener la posibilidad de jugar su noveno partido oficial en territorio argentino. Su primera visita al país fue en julio del 2011 para disputar la Copa América de ese año.

El delantero jugó cuatro partidos para Brasil, dos en La Plata y dos en Córdoba, donde le marcó dos goles a Ecuador.



Más tarde, el 15 de septiembre de 2011 y con la Selección de Brasil, disputó el amistoso “Superclásico de las Américas” en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con empate 0-0.

Un año después jugó dos veces en Argentina. Primero, en mayo, con Santos y ante Vélez Sarsfield en la Libertadores 2012 que terminaría conquistando el Peixe, aunque aquel partido fue derrota ante el Fortín.

Luego en noviembre y otra vez con Brasil, para un nuevo “Superclásico de las Américas” en La Bombonera (2-1 para Argentina).

Su último partido en el país fue el 14 de noviembre de 2015, cuando jugó para Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018. Fue empate 1-1.

Fuente: 442