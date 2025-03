Desde la Coalición Cívica explicaron la frase de Carrió "Karina es la cajera": qué dijeron

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, salió a defender las declaraciones de Elisa Carrió sobre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en las que la acusó de ser la "cajera" en un supuesto esquema de corrupción. El diputado aseguró que las palabras de Carrió no buscan hacer daño, sino alertar sobre la necesidad de un gobierno más honesto y comprometido con la lucha contra la corrupción.

En una entrevista reciente en el canal de streaming LACA, Juan Manuel López se refirió a la frase de la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien durante una entrevista tildó a Karina Milei, hermana del Jefe de Estado, de ser la "cajera" en un supuesto esquema de corrupción vinculado al caso $LIBRA. Según Carrió, el presidente y su hermana están involucrados en una "estafa piramidal" que ha beneficiado a los Milei.

"Para Milei es más costoso no ser un gobierno honesto y creo que está a tiempo de sanear eso. Cuando Lilita dijo: 'Karina, cajera', hablé con muchos libertarios y me decían: 'Qué fuerte lo que dijo'", indicó el funcionario, mientras explicó que las palabras de Carrió tienen como objetivo generar conciencia sobre la histórica corrupción en Argentina.

"No es personal, no es para hacer daño, es para que ustedes puedan buscar la forma de evitarlo, porque la Argentina de corrupción histórico, no es de ahora, es de siempre", señaló López.

Además se mostró crítico con la falta de una agenda anticorrupción clara en el gobierno de Javier Milei: "El tema vuelve a la agenda de la sociedad recurrentemente, a veces le prestamos más atención y a veces menos, y hay cosas para evitar. Veo que el gobierno no tiene una agenda anticorrupción, tiene una agenda dialéctica, te dice: 'La obra pública es corrupta y yo sacando la obra pública hago más contra la corrupción que el resto de los gobiernos'".

"No, no es verdad porque obra pública en algún momento va a haber que hacer porque necesitamos puertos, puentes, aeropuertos, para desarrollarnos", explicó el diputado.

En su intervención, López mencionó que existen propuestas concretas, como una ley de ética pública y la mejora en la calidad de los jueces, que podrían ayudar a erradicar la corrupción de manera más efectiva.

"Hay agenda anticorrupción interesante que podría tomar este gobierno, una ley de ética pública que hay que actualizar, tenemos proyectos para eso. Hay que mejorar la calidad de los jueces, tenemos proyectos para eso, una ley que regule el lobby", señaló.

Con información de www.perfil.com