Javier Milei suspendió su gira por Europa: argumentó que le quisieron hacer un golpe de Estado

El presidente Javier Milei iba a viajar a España el 20 de marzo para recibir el Premio «Escuela de Salamanca». Sin embargo, el mandatario argentino suspendió su gira por Europa por la «delicada situación que transcurre la política y la institucionalidad democrática en la República Argentina«. El líder de La Libertad Avanza argumentó que no puede irse del país porque sufrió un intento de golpe de Estado en los últimos días.

«El Gobierno de la Nación Argentina conducido por su Presidente Javier Milei ha sufrido un intento de golpe de estado por parte de una violenta y anti-democrática oposición, lo que decanta en la decisión de permanecer en su país y ocuparse de las adversidades que está enfrentando tanto él mismo como el propio país del cono sur ante este gran empeño que tienen algunos sectores por debilitar el gobierno de la libertad», señalaron en un comunicado desde El Club de los Viernes, agrupación organizada de otorgar este premio.

A pesar de que ahora no pueda asistir, Javier Milei le comunicó a los organizadores del evento que lo quiere recibir personalmente y que tiene la intención de agendar un nuevo viaje a fines de recibir el premio en España. Por el momento, no hay una fecha estipulada para su viaje hacia Europa, aunque se espera que sea en los próximos meses.

«Debido a todo lo mencionado, el evento será reagendado para una nueva fecha en la que la situación sea más favorable para hacerlo y en la que el contexto de su país le permita al mandatario argentino planificar un nuevo viaje a nuestro continente.

Tu lugar para asistir sigue garantizado, y te informaremos en cuando tengamos novedades sobre el nuevo día y horario en el que haremos el acto de entrega del premio», completaron en el comunicado.

¿Javier Milei viajará a Israel?

Sin embargo, España no iba a ser la única parada del mandatario argentino, quien tenía programado regresar al país el 28 de marzo desde Israel. Por el momento se desconoce si esta visita sigue en agenda para el jefe de Estado, aunque teniendo en cuenta que no irá a España y que no fue a Chile el pasado 11 de marzo, parece difícil que asista en Israel.

Expectante a como seguirá la situación en Argentina en los próximos días, el jefe de Estado lo resolverá, más aún sabiendo su cercanía con el Gobierno de Benjamín Netanyahu y que recientemente devolvieron los cuerpos de la familia israelí-argentina que había sido secuestrada por Hamas.

