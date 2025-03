La primera baja en el equipo de reservas de Alpine F1

Mientras Flavio Briatore subía videos de Franco Colapinto en el simulador, de cara al GP de Australia de este fin de semana, el piloto francés Victor Martins, reserva del equipo, explicaba las razones de su salida de la academia de Alpine. Martins de 24 años, Campeón Mundial de Karting 2016, de la Eurocopa Fórmula Renault 2020 y de la F3 en 2022, anunció hace unos días que dejaba la academia, de la que era parte desde 2018, para centrarse en su tercera temporada en F2.

El piloto que corre desde 2023 para el equipo ART Grand Prix (de Frederic Vasseur, director de Scudería Ferrari F1 y Nicholas Todt), había sido fichado en enero por Flavio Briatore, como parte de un pool de pilotos de reserva para el equipo BWT Alpine F1, junto a Franco Colapinto, Ryo Hirakawa, Gabriele Mini, Kush Maini y Paul Aron.

Victor Martins explica los motivos de su salida

Se presume que Martins, vio diluidas sus posibilidades de conseguir un asiento en la F1, al ser parte de un grupo de pilotos de reserva, que al igual que él, también buscan su oportunidad. En una entrevista publicada por Motorsport, expresó lo siguiente: "No quiero entrar en eso, para ser sincero", explica. "Nos separamos, en realidad no hablamos de ello (públicamente) porque no queríamos, ni ellos ni yo. Digamos que mi objetivo y el suyo no estaban alineados... miro hacia el futuro. Veo muy cerca mi temporada de F2 con ART, y estoy centrado en ello".

Y agregó: "Sé que estoy trabajando con los mejores ingenieros de la Fórmula 2 y que me darán el mejor coche en la clasificación de Melbourne. Sé que este año va a ser diferente, pero no quiero estar en modo 'necesito ganar enseguida, necesito conseguir la pole en la primera carrera'. Sé que el paquete que tenemos ahora es realmente competitivo tanto en tandas cortas como largas, así que está claro que me da más tranquilidad. Mi objetivo es ganar el título".

En Australia, este fin de semana, al igual que la F1, la F2 también disputará su primer GP de la temporada. Victor Martins se propuso ser uno de los aspirantes al título y compartirá pista con el piloto paraguayo en ascenso, Joshua Duerksen, que correrá para AIX Racing por segundo año consecutivo.

Fuente: 442