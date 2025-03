«Está destrozado»: Luis Juez reveló su charla con Milei por la catástrofe en Bahía Blanca

El senador nacional del Frente PRO, Luis Juez, se refirió este miércoles en LN+ a los temas que marcan la agenda política, desde la polémica marcha de hinchas en el Congreso hasta las críticas de Cristina Kirchner al presidente Javier Milei por su manejo de la crisis en Bahía Blanca.

Respuesta a Cristina Kirchner:

El senador respondió con dureza a los cuestionamientos de la vicepresidenta hacia Milei por no visitar Bahía Blanca tras las inundaciones catastróficas. «Todos sabemos que esta mujer vivió históricamente alejada de la realidad. Que hoy aparezca un presidente que no quiera hacer política con el dolor de la gente, probablemente para Cristina sea extremadamente raro. Yo he hablado con el presidente y te puedo asegurar que está destrozado. Ahora, no se va a montar ningún escenario y no lo va a hacer«, afirmó.

Juez defendió la decisión de Milei de enviar ministros y recursos en lugar de viajar personalmente: «Hizo lo que tenía que hacer. Mandó a sus ministros, puso los recursos, está todo el mundo con la cabeza ahí. Ahora no pidamos que tenga conductas demagógicas porque si llegó a presidente es porque encontró en él conductas que la gente detesta».

Sobre la solidaridad y críticas a la clase política:

El referente del PRO elogió la respuesta ciudadana ante la emergencia en Bahía Blanca, pero lanzó un dardo contra dirigentes que, según él, buscan capitalizar el dolor: «La solidaridad del argentino es extraordinaria. Hay que acompañar el dolor de la gente y después sacar conjeturas. He visto un montón de dirigentes intentando carroñar y es la condición más miserable del ser humano«.

Con información de www.elintransigente.com