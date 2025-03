Obra pública: "Mientras Nación se retira, Santa Fe avanza", dijo Enrico

"Acá no hay un tornillo de la Nación", dijo este jueves el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico. Fue a primera hora, en ocasión de la firma del contrato para iniciar la construcción del nuevo puente que en dos años unirá esta capital con Santo Tomé. La frase resume el tono de la relación que mantiene Santa Fe con el gobierno central desde que decidió la suspensión de toda obra pública.

En particular, la provincia viene reclamando por el estado de las rutas nacionales que cruzan el territorio y que se encuentran en pésimo estado. Como se sabe, Santa Fe planteó hace meses por el mantenimiento a cargo de la jurisdicción que corresponde (Nación) o la transferencia.

En ese punto y, en general, en obra pública, Enrico marcó las diferencias que separan a la provincia del gobierno nacional: "Es un día importante para Santa Fe; en este mismo momento se está abriendo la licitación para 220 viviendas en barrio La Esmeralda", en tanto unas horas después estaba prevista la licitación para construir un estadio multipropósito en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo con vistas a los juegos Odesur. "Todo en un mismo día", dijo el ministro y remarcó: "Es una gestión provincial en marcha, pero esta (por el puente) es la obra más emblemática de la gestión".

- Usted dijo que acá (en la obra por el nuevo puente) no hay un tornillo de la Nación, ¿está rota la relación?-, se le consultó en rueda de prensa.

- Las que están rotas son las rutas y no las reparan. Nosotros estamos permanentemente gestionando, viajando, haciéndonos cargo, pero la verdad es que se está retirando el gobierno (nacional) de la obra pública. La decisión que tomó de paralizar todos los contratos de obra pública es un golpe de gracia a miles de kilómetros de ruta en todo el país y mientras la Nación se retira, Santa Fe avanza con este tipo de obras.

- ¿Santa Fe puede hacerse cargo de lo que no puede hacer Nación?-, quiso saber El Litoral.

- De algunas cosas sí, por eso ponía el ejemplo de la circunvalación de Santa Fe que estamos manteniendo nosotros. El corte de pasto y la iluminación la estamos haciendo con fondos provinciales.

En otro tramo de la rueda de prensa posterior a la firma del contrato, consideró que el reclamo por las rutas es una decisión que "tenemos que tomar todas las provincias porque, por el estado de inseguridad, la gente está pidiendo que alguien se haga cargo y vemos que el gobierno nacional no tiene un registro de la realidad de lo que ocurre de la General Paz hacia afuera. Esa es la principal problemática: no hay una decisión de hacerse cargo ni asumir que a las rutas hay que mantenerlas, hay que conservarla porque, si no, se convierten en trampas mortales".

En ese punto, recordó que "el 8 de septiembre del año pasado el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro presentó una nota al Presidente de la Nación pidiendo que transfieran tres rutas nacionales de las más importantes y complejas de esta provincia y no obtuvimos respuesta". Cabe recordar que a esa primera gestión siguieron otras con idéntico resultado.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.