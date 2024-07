Quién es el dirigente del PRO de Santa Fe que intrigó a Mauricio Macri

Cuando le llegó el turno de hablar en el campo de batalla que disputaban Patricia Bullrich y Mauricio Macri, el asambleísta santafesino de 27 años Gabriel Vega, del espacio de la vicegobernadora Gisela Scaglia, tomó el micrófono e hizo una intervención que cosechó aplausos y no pasó desapercibida. Incluso para Macri, que a la distancia preguntó por él.

De la foto con Yeza al mensaje de felicitaciones de Mauricio Macri

La escena con el protagonismo del asambleísta santafesino se dio en la asamblea del PRO, donde se dirimía la presidencia de ese órgano de conducción, en uno de los momentos más críticos de la historia del PRO como partido.



El ala bullrichista quería que un representante propio presidiera ese órgano en función de un presunto acuerdo previo entre Bullrich y Macri. Enfrente, el macrismo, que tenía los votos, quería que acelerar la votación.

En medio de ese desencuentro sobresalió la intervención de Vega, quien tras presentarse arrancó diciendo que lo que estaba pasando en el PRO era "insólito" y que no era propio de "un partido con nuestra grandeza". Su intervención desencadenó la votación que empujaban el macrismo y sus aliados.

La película terminó con una lluvia de aplausos para Vega y con Martín Yeza como nuevo presidente de la Asamblea. Lo felicitó Yeza y se acercó Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO, entre otros y otras.

También llamó la atención de Mauricio Macri, que no estaba presente, pero horas después envió un recorte de video de la intervención de Vega a Raúl "Oreja" Fernández, ex diputado provincial santafesino y muy cercano a la vicegobernadora Gisela Scaglia.

PRO de pura sangre

Vega nació y vive en la ciudad de Santa Fe, y milita en las filas amarillas desde los 18 años. En su familia siempre estuvo presente la política, aunque es el primero en militar activamente en el PRO. Desde 2015 hasta la fecha fiscalizó todas las elecciones. Sus primeras armas las hizo en su paso por la Facultad de Ciencias Jurídicas (UNL) donde se graduó como abogado, fue candidato a Consejero y tejió vínculos con la Franja Morada.

Desde hace años se referencia en la vicegobernadora de Santa Fe y futura presidenta del PRO a nivel provincial. Hoy es uno de los funcionarios del PRO en el gobierno provincial de Unidos. Ocupa la Dirección de Capacitación y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo, que tiene al frente al reconquistence, también del PRO, Roald Báscolo. Vega llegó a esa dirección por una “invitación” de Scaglia. El otro referente que tiene Vega es Fernando “Turco” Alí, actual concejal de Santo Tomé. Lo valora como persona, comparte la pasión por Unión de Santa Fe y fue parte de su equipo político.

En las PASO de 2023 además de apoyar la fórmula Maximiliano Pullaro-Gisela Scaglia, trabajó por la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Vega fue navegando por distintas experiencias partidarias, aunque lo que nunca cambió fue la admiración hacia Mauricio Macri, figura que tiene presente desde los 11 o 12 años cuando era Jefe de Gobierno Porteño. Años atrás lo conoció, como militante se sacó fotos y ahora el expresidente preguntó por él y lo felicitó a través de terceros por su intervención en a asamblea donde, obvio, defendió con sólidos argumentos la postura de Macri.

Pasión Tatengue

Vega también tiene un costado futbolero. Es fanático de Unión de Santa Fe. Va a la cancha desde muy pequeño y sigue al Tate desde la popular Cándido Pujato. Tuvo un fugaz paso por el departamento de marketing en 2019, pero por diferencias con el oficialismo de Luis Spahn decidió irse.

“Así como el interés por la política fue una herencia de mi papá, el amor y el fanatismo por Unión van casi de la mano. El hombre es un animal de pasiones. Y la mía es la política, pero también Unión. Amo la institución. No es racional y es gran parte de mi vida.”, le dijo a Letra P. Uno de sus sueños es ser dirigente del club en algún momento.

CON INFORMACION DE LETRA P.