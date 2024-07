Juan Grabois volvió a criticar a Milei: «Mientras disfruta de su efímera fama internacional, gobierna el círculo rojo»

Juan Grabois despotricó contra el Gobierno nacional por el plan económico que está ejecutando. El dirigente social no escondió su preocupación por lo que observa en los barrios populares. Asimismo, el referente del Frente Patria Grande sostuvo que Javier Milei es manejado por el «círculo rojo» mientras él recorre diferentes lugares del mundo.

Uno de los principales dirigentes opositores a la actual administración analizó cómo se maneja el Poder Ejecutivo. En diálogo con C5N, explicó: «En este momento gobierna el círculo rojo con una fachada que es un ideólogo, promotor de un pensamiento totalmente deshumanizado. Está muy desconectado de la realidad y la realidad se lo opera el poder real, mientras él disfruta de su efímera fama internacional«.

Asimismo reconoció que a nivel mundial Javier Milei está tomando una popularidad que, probablemente, otros mandatarios no consiguieron: «La tiene porque le dan manija los sectores de la oligarquía internacional. Entonces, hay, en este momento, de reconfiguración de la oligarquía económica que es la elite que pretende gobernar», observó.

Entre otras cuestiones, Juan Grabois se refirió al retroceso que hubo en el Gobierno en investigarlo: «Como no era merecido el castigo, tampoco es el elogio. Nosotros, colectivamente, trabajamos para promover una política pública, hicimos una ley y visibilizamos a una mujer que viene de abajo y sigue viviendo en la villa», subrayó.

«Nunca me llamó nadie. Mientras hagan obras, aplaudo. Hasta el momento siguen paradas más de 200 obras. La otra vez visité un pueblo que tiene obras de cloacas y si no se terminan, se arruinan. Eso le cambia la vida a la gente«, sumó el ex precandidato a presidente por Unión por la Patria.

Finalmente, Grabois dio un panorama de lo que vislumbra en el corto plazo: «Lo que se viene es un estancamiento muy fuerte de la actividad y genera un fenómeno nuevo en la Argentina. Había crecido mucho la informalidad, pero ahora la gente se está quedando sin laburo. Además de pocos ingresos hay desocupación», sentenció.

Con información de www.elintransigente.com