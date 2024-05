Pullaro sobre Guillermo Francos: "Es una persona de diálogo, noble y buena"

Maximiliano Pullaro colmó de elogios al nuevo Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos. Su gestión había encontrado en el flamante funcionario a uno de los interlocutores más dialoguistas del gobierno nacional, a partir de su desempeño como ministro del Interior. Por ello, el mandatario consideró que la designación "es una buena noticia" para Santa Fe.

Consultado por El Litoral después de firmar Acuerdo Capital con el intendente Juan Pablo Poletti, Pullaro dijo que lo "entusiasma" el nombramiento de Francos. "(El recambio de funcionarios) es una decisión que toma el presidente y nosotros la respetamos. Yo me entusiasmo con el rol que pueda tener Guillermo Francos; es una persona de diálogo, noble, buena, que escucha e intercede ante los problemas", aseguró el mandatario.

"Por eso, tengo mucha expectativa de que algunas cosas y algunas miradas del gobierno nacional puedan cambiar. Tenemos una excelente relación con él", continuó.

¿Crisis?

Pullaro fue más prudente a la hora de opinar respecto de si la renuncia de Nicolás Posse daba cuenta de una crisis en el gabinete de Javier Milei. Ante la consulta de este diario, el gobernador evitó polemizar.

"No lo sé – dijo-; no quiero entrar en una polémica (con el presidente) ni mucho menos. Creo que es un gobierno y un presidente que cuando ve que las cosas no funcionan o no funcionan como él pretende, rápidamente corrige. En este caso, si es para bien, nos viene mejor", sentenció.

Y concluyó aseverando que el hecho de que "Guillermo Francos tome la Jefatura de Gabinete con lo que implica ese cargo que representa ser el jefe de la administración pública en el gobierno nacional, para nosotros es una buena noticia".

Al igual que lo hizo Pullaro este miércoles, también su vicegobernadora había celebrado a comienzos de semana la designación de Francos. Consultada por El Litoral, Gisela Scaglia sostuvo que Francos era "la persona indicada" para desempeñar ese rol.

Y con contundencia, sostuvo que "Francos es la contracara de Posse. Posse – expresaba- es una persona que no tenía ninguna intención de hablar con un gobernador o con un ministro de provincia. Y me parece que la figura del Jefe de Gabinete debe ser, no sólo la de quien más se vincula con los ministros al interior de su propio gobierno, sino también hacia afuera".

CON INFORMACION DE EL LITORAL.