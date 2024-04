l plan de Maximiliano Pullaro para acorralar a los narcos presos

Aislamiento pleno. El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro quiere endurecer las condiciones detención de los presos de alto perfil en la provincia y el país, especialmente los vinculados al narcotráfico. En la provincia lo avala el paquete de leyes que impulsó en la Legislatura. Marco normativo más leve en el fuero federal.

“Aislamiento pleno”. Ese es el concepto que Pullaro repite con insistencia. En la actualidad, las personas alojadas en cárceles cubiertas por el Servicio Penitenciario de Santa Fe, particularmente los de alto perfil, gozan de visitas íntimas y llamadas telefónicas desde un celular que resguarda un celador. Cada detenido puede llamar a cinco números, previamente avisados al guardia de turno, que es quien marca el contacto.



En rigor, las condiciones de detención se ajustaron en comparación a lo sucedido durante el gobierno de Omar Perotti. En esos tiempos los controles de las comunicaciones entre presos y el afuera eran bastante laxas. El gobierno de Unidos aplicó más dureza, pero a entender de Pullaro todavía falta.



La mirada de Maximiliano Pullaro sobre la cárcel

“La cárcel esta para resocializar a quienes cometieron delitos, pero quien comete delitos desde allí no tiene intención de resocializarse. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para juntar dinero o tener poder. Por eso las condiciones de detención para estos presos deben ser extremas, debe haber aislamiento pleno. Que no puedan hablar con nadie”, blanqueó Pullaro este miércoles a la mañana en diálogo con el periodista Hernán Funes, por Cadena 3.

Es la primera vez que lo dice on the record. Politólogo, alfonsinista, de formación progresista, Pullaro dice que el paso por el Ministerio de Seguridad, entre 2015 y 2019, le hizo revisar sus preceptos. Pragmático al mango, ahora promueve la idea de quitarle las visitas íntimas y llamadas a los presos de alto perfil. “Solo la comida y que el celador que se la entregue tenga pasamontañas, sin contacto con el afuera”, sintetiza un jugador de peso en el pullarismo. “Cuando uno se topa con la realidad ve que el academicismo no alcanza para resolver los problemas”, graficó Pullaro hoy en radio.

Para endurecer las condiciones, Pullaro tiene cobertura con las reformas a las leyes de ejecución penal y la orgánica del Servicio Penitenciario provincial que impulsó y Diputados y Senadores convalidó con velocidad. Pero como la jugada del gobernador no termina en los límites de Santa Fe, sus dichos –o su estrategia– también apuntan a modificar las reglas de juego en el Servicio Penitenciario Federal, que tiene bajo custodia a varios de los jefes de las principales bandas narcocriminales, entre ellos a Esteban Alvarado, a quien el poder político y la fiscalía ven detrás de la ola de atentados y crímenes ocurridos entre el 2 y el 9 de marzo pasados.

Santa Fe, más dura que Nación

“La ley de ejecución penal que tenemos en Santa Fe es distinta a la ley de ejecución penal que tiene el gobierno nacional, hay cosas que podemos llevar adelante aquí si quisiéramos, como diferenciar con la vestimenta a los detenidos, y en el orden nacional no lo pueden hacer”, ejemplificó el radical.

Pullaro, no obstante, es fiel a su buen feeling con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Operan diferentes modos, distintas estrategias, pero según el radical la sintonía es “perfecta” con la expresidenta del PRO.

Otra de las disputas a nivel nacional que quiere dar Pullaro es la que refiere a la baja en la edad de imputabilidad, discusión que recrudece en Rosario luego de que se conociese que tres de los cuatro crímenes que sacudieron la ciudad fueron cometidos por menores de 16 años. En ese sentido, Pullaro no le pone un piso al asunto, cree que un menor que comete un delito de mayor –tenga la edad que tenga– debe recibir la misma pena que un mayor.

Edad de imputabilidad sin piso para Maximiliano Pullaro

“No creo que el chico de 15 años que salió a matar por plata no sabía o no comprendía los actos que estaba teniendo. Él tenía muy claro que iba a terminar con la vida de trabajadores y tenía muy claro qué era lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Con lo cual hablar de la edad creo que nos ponemos en un lugar muy difícil de argumentar, tenemos que ver los tipos de delitos y si pertenecen a organizaciones criminales o no. Cuando sos parte de una organización criminal, tengas la edad que tengas, al delito lo pagás como si fueras un mayor aunque fueses menor”, cerró el gobernador.

CON INFORMACION DE LETRA P.