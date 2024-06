Alfredo Leuco desmintió al aire y dejó expuesto a Fernando Iglesias: cuál fue la reacción del diputado

Todo empezó cuando el diputado Fernando Iglesias, en el programa del periodista Alfredo Leuco, hablaba con tono muy resuelto sobre una reunión preliminar por el Diálogo Argentino que tuvo lugar el 19 de diciembre, el día que comenzó el estallido popular que terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa al día siguiente.

Mencionaba la reunión convocada por la Iglesia, acompañada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Estado, los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos.

"¿Sabés quién no estuvo invitado? El presidente de la Nación... De la Rúa no estuvo invitado", lanzó el diputado por el PRO.

El periodista de LN+ hizo un "no" con la cabeza mientras lo escuchaba, le dijo que él había estado en esa reunión, y lo desmintió,

"Ahí te lo discuto, Fernando, yo estuve en esa mesa, fui invitado, y fue tristísimo", arrancó Leuco con su aclaración.

Y dijo: "Tanto fue invitado De la Rúa que cuando entra y todo el mundo le plantea la locura que estaba haciendo y el desastre que era la Argentina, él dice 'bueno, me parece que es exagerado lo que ustedes están planteando'. No me lo olvidaré en mi vida".

Iglesias trató de defender su versión: "Yo me limito al testimonio de De la Rúa... De la Rua dijo que no fue invitado y que no participó..."

Leuco retomó: "No solo que participó, despreció el apoyo que le estaban dando todos los sectores, incluso había periodistas para defender la democracia, convocados por el PNUD".

"Y ahí sale De la Rúa después de humillarnos a todos los que queríamos apoyar la democracia, y cuando abre la puerta, sale y le pegan un tomatazo en el medio de la frente. Casi fue la radiografía del desastre que fue", remató el conductor.

Entonces Iglesias se resignó ante la evidencia: "Bueno, pido disculpas, yo me remitía al testimonio directo de Fernando De la Rúa".

Qué fue la mesa del Diálogo Argentino

La mesa del Diálogo Argentino fue lanzada oficialmente en enero de 2002. Pero aquella reunión mutisectorial del 19 de diciembre de 2001 está considerada como fundacional.

Se hizo en la sede de Cáritas, a dos cuadras de la Casa Rosada, convocada por el entonces obispo de San Isidro, Jorge. Estuvieron, entre otros, los políticos Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín y Eduardo Bauzá (en nombre de Carlos Menem); algunos empresarios como José Ignacio de Mendiguren (UIA), y los sindicalistas Hugo Moyano y Rodolfo Daer, por la CGT.

De esa mesa surgieron programas de asistencia social como el Plan Jefas y Jefes de Hogar, instrumentado por Eduardo Duhalde y continuado por Néstor Kirchner.

En concreto, la mesa duró pocos meses: dejaron de convocarla en septiembre de 2002.

