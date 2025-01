Karina Milei y Martín Menem abrieron el año electoral en Mar del Plata con guiños al PRO y sin pistas de candidatos

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, arribaron a Mar del Plata ayer lunes. Los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) distribuyeron sus actividades para maximizar el tiempo en la ciudad. ¿El objetivo? Esencialmente, consolidar la presencia del espacio en la región de cara a las elecciones legislativas de 2025.

Poco después de su llegada a La Feliz, que fue a las 18:00, Karina Milei, en su rol de presidente de LLA, se reunió con referentes de la juventud libertaria. En tanto, hoy martes liderará un acto cerrado para la militancia, el primero del año electoral, a las 11:00 en el Centro Gallego de Mar del Plata.

Por su parte, Martín Menem, quien es vicepresidente de LLA, encabezó una conferencia de prensa en el hotel Iruña, acompañado por Sebastián Pareja, titular del partido en la provincia de Buenos Aires, y Alejandro Carrancio, referente en Mar del Plata y coordinador del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR).

Menem se refirió a la posibilidad de que Karina Milei sea candidata en las próximas elecciones: “Es algo que ya lo hemos manifestado, depende de la voluntad de ella. En mi opinión, reúne todas las condiciones porque fue capaz de que Javier llegara a presidente sin tener partido. Su capacidad de dirigente está de manifiesto y es importante en el gobierno, pero es una decisión personal, porque tal vez, en una banca, no tiene tanto potencial como donde está ahora, que es cerca del presidente. A mí me gustaría que sea candidata por su capacidad de trabajo y condiciones, pero eso se define en el cierre de listas”.

Sebastián Pareja también opinó sobre este tema: “Para mí, Karina Milei es una buena candidata, pero no estamos trabajando en eso porque es otro tema. Si termina siendo candidata, bienvenido sea”.

Menem, en segundo lugar, destacó el trabajo conjunto con el PRO durante el 2024 y proyectó que la colaboración continuará en 2025: “En el parlamento hemos trabajado todo el 2024 espalda con espalda en apoyo de todo el bloque del PRO, del presidente del bloque y los referentes, que han sido incondicionales con las ideas que llevamos adelante. En 2025 va a ser de la misma manera. Electoralmente, llegado el momento seguro vamos a confluir con el PRO, es mi deseo y seguro nos podemos poner de acuerdo”.

Pareja coincidió en la importancia de las alianzas: “Con el PRO trabajamos en equipo hace más de un año, incluso antes de ganar las elecciones. Encontramos dirigentes en el ámbito ejecutivo y legislativo de otras fuerzas, como el PRO, y cuando marcamos la línea divisoria entre lo que está bien o mal, la gente que se queda del lado del bien y de las ideas de la libertad, si son del PRO, UCR o la Coalición, es otro tema”.

Balance partidario y objetivos

Al reflexionar sobre el crecimiento de LLA, Menem subrayó: “Este proceso lleva tres años y el 24 de febrero se cumple un año desde que LLA obtuvo personería como partido en La Rioja. Llegamos sin partido y en alianzas con muchos otros partidos que firmaron. Tenemos un espíritu amplio, pero no cometemos errores del pasado cuando hubo alianzas con fines electorales solamente. Juntos por el Cambio tuvo inconvenientes por eso. Nosotros no miramos de dónde vienen, pero sí no nos movemos del rumbo que fijamos y de la batalla cultural contra el populismo. No negociamos las ideas”.

Asimismo, expresó su visión sobre el panorama electoral de 2025: “Yo estimo que viendo el acontecer del día a día va a ser una elección que se define entre los que apoyan el gobierno y los que no lo apoyan. No habrá lugar para el camino del medio y esa tibieza que tanto daño hizo en Argentina. Llegará un punto cuando sea la fecha electoral donde los argentinos deberán decidir si darle una oportunidad al pasado, al fracaso y a la pobreza con políticos reyes de Argentina, o van a rectificar lo que votaron en 2023 con una Argentina libre, con menos Estado, más libertad, creación de riqueza, más laburo, menos inflación, como han hecho los países normales. Argentina se vio impedida de eso por la catástrofe del kirchnerismo, y perdimos 20 años de progreso. Regalamos 20 años. Eso se define en octubre de este año: o damos un paso adelante o volvemos para atrás”.

A su turno, Alejandro Carrancio resaltó el simbolismo de Mar del Plata para el espacio de LLA: “Para nosotros es un orgullo que Javier haya iniciado ese camino en las escalinatas de Playa Grande -cuando sorteó su primer sueldo como legislador, en enero de 2022- y hoy, en este año electoral, que la primera actividad formal del partido sea en Mar del Plata. Obvio que es un orgullo y nos pone contentos porque queremos darle la bienvenida a todos. Estamos renovando el compromiso de cara al año electoral. Entendemos que los que somos marplatenses nos sentimos como una capital del país en enero y es agradable y lógico que empecemos por acá”.

Menem también destacó el movimiento turístico en la ciudad: “Vemos, con respecto al turismo, que Mar del Plata está cerca del 80% de ocupación y los informes de otros puntos dicen que hay una buena temporada. Venimos de una Argentina que estaba en proceso de decadencia. El plan platita fue el último capítulo de destrucción de Argentina”.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados destacó la importancia del plan económico implementado por el Gobierno desde el inicio de su gestión: “Lo que nos preocupa principalmente es ser lo más exitosos posible con el esquema económico que planteó el gobierno desde el día 1, que es un equilibrio que no tiene Argentina hace mucho. Sentamos los pilares de una nueva Argentina”.

Además, criticó la herencia recibida: “Habían dejado una bomba de tiempo. Cristina se hace la distraída, pero fue quien lo puso a Alberto, por ejemplo. Junto con Sergio Massa, ellos forman un trío que produjo una catástrofe”.

Sebastián Pareja se refirió al liderazgo de Javier Milei y contrastó su gestión con la de Axel Kicillof: “Milei gobierna todos los días, no es como Kicillof que solo piensa en ser reelecto y en ser presidente, sin administrar los recursos de los bonaerenses. La Libertad Avanza busca discutir poder en toda Argentina y en Provincia de Buenos Aires armamos un equipo de trabajo importantísimo”.

PASO y Ficha Limpia

Finalmente, Menem se refirió al futuro de las PASO y a la iniciativa de Ficha Limpia: “Lo que pase con las elecciones PASO se va a tratar en comisión. La segunda semana de febrero podríamos llevarlo al recinto si obtenemos un dictamen favorable. Las PASO son un invento del kirchnerismo que salen una fortuna para todos los argentinos. Sale más de 400 millones de dólares y si las eliminamos, ahorramos. Además, tiene otras complicaciones”.

Sobre Ficha Limpia, aseguró: “A pesar de las especulaciones, con todo lo que han opinado, está claro que la voluntad del presidente y de todo el gobierno es tratar Ficha Limpia y sacar una buena ley lo antes posible. Por eso lo hemos llamado en el período extraordinario y ojalá podamos llegar al dictamen”.

La agenda de Karina Milei

En pocos días, Karina Milei viajará junto al presidente Javier Milei y una comitiva oficial a Estados Unidos, donde asistirán a la ceremonia de asunción de Donald Trump, agendada para el lunes 20 de enero.

La mencionada visita a Mar del Plata es parte de una serie de recorridos nacionales realizados por las autoridades del partido en provincias como Córdoba, Salta, Neuquén, Chaco, Corrientes y Misiones. Estas acciones han tenido como meta afianzar la estructura partidaria en todo el país.

En cada destino, las actividades incluyen reuniones con referentes locales e intercambios de propuestas para las próximas elecciones.

Juliana Santillán, diputada nacional de LLA y oriunda de Mar del Plata, forma parte de las actividades en La Feliz. Consultada por Infobae, valoró el movimiento turístico de este verano en su ciudad natal y recordó que el 15 de enero se cumplirán dos años de un acto realizado en el hotel Costa Galana junto a Javier Milei, quien en ese momento era diputado nacional. En las escalinatas del hotel, el ahora presidente llevó a cabo el sorteo de su primer sueldo como legislador, un evento que marcó un hito en su carrera política.

La llegada de Karina Milei a Mar del Plata y su acto partidario son las primeras acciones de esta clase en el año electoral. El vínculo entre el oficialismo nacional y las autoridades de la ciudad costera se asienta, en parte, en lo siguiente: tal como contó Infobae recientemente, Santiago Caputo, principal asesor de la Casa Rosada, tiene una relación cercana con Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y una de las figuras bonaerenses más importantes del PRO. Montenegro muestra señales de afinidad con el mundo libertario, aunque permanece dentro de su espacio original.

En septiembre de 2024, la Justicia Electoral formalizó la constitución de LLA como partido político en la provincia de Buenos Aires. Con esta resolución, quedó finalizado el trámite que habilita al espacio a participar en las próximas elecciones con autonomía en esta provincia, sin depender de alianzas electorales con otras fuerzas, como ocurrió en 2023.

En ese sentido, la posible candidatura de Mauricio Macri como senador nacional, que gana protagonismo con el inicio del 2025 electoral, genera divisiones dentro del oficialismo. En tres ocasiones, ante consultas de periodistas, Javier Milei sugirió indirectamente que el expresidente podría asumir el liderazgo de una lista unificada. Sin embargo, Karina Milei y Santiago Caputo, quienes completan el “triángulo de hierro” del Gobierno, se oponen y rechazan ceder al PRO el primer puesto en alguna lista.

