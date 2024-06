Comienza juicio por irregularidades en el «Fútbol para Todos»: Anibal Fernández y Jorge Capitanich entre los acusados

Se inició este lunes el juicio contra Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, ex jefes de Gabinete, por posibles irregularidades en el programa «Fútbol para Todos». Este programa fue lanzado en 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner para que todos los argentinos pudieran ver el fútbol argentino gratis por televisión. Junto a ellos, también están siendo juzgados Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de Buenos Aires, y varios dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El Tribunal Oral Federal 1, presidido por Ricardo Basílico e integrado por José Michilini y Adrián Grünberg, es el encargado de llevar adelante este juicio. Durante la primera sesión, se leyeron los detalles del caso y las acusaciones preliminares. Mientras Fernández y Mariotto estuvieron presentes en el tribunal, Capitanich participó de manera virtual a través de Zoom.

La causa comenzó en 2014, cuando la legisladora Graciela Ocaña denunció irregularidades en «Fútbol para Todos». La denuncia se enfoca en dos aspectos: la posible administración fraudulenta en perjuicio del Estado y el uso sospechoso de cheques que debían beneficiar a los clubes de fútbol. Según la investigación, gran parte del dinero destinado a los clubes fue manejado de manera dudosa y no se usó para su propósito original.

La jueza María Servini, a cargo de la instrucción del caso, indicó que «Fútbol para Todos» no cumplió con sus objetivos iniciales de transmitir fútbol gratis y fortalecer económicamente a los clubes. En cambio, parte del dinero se desvió a través de diversas maniobras, y los clubes no mejoraron su situación financiera. Además, algunos partidos se transmitieron por señales de cable, no cumpliendo con la promesa de acceso gratuito.

Los dirigentes de AFA sospechados de corrupción

Entre los acusados también se encuentran Luis Segura, ex titular de la AFA, y otros ex dirigentes del fútbol argentino. Se les acusa de haber utilizado los fondos de manera indebida, beneficiándose a sí mismos en lugar de apoyar a los clubes. La causa también incluye a empresarios relacionados con el programa y el manejo de los fondos.

El juicio contará con la participación de más de 200 testigos que ayudarán a reconstruir los hechos y aportar pruebas. Entre ellos está Ernesto Cherquis Bialo, ex vocero de la AFA, quien ha afirmado que esta causa fue armada. La fiscalía, a cargo de Miguel Ángel Osorio y Sergio Rodríguez, buscará demostrar las irregularidades y el desvío de fondos en «Fútbol para Todos».

