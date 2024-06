Nuevo capítulo de la "guerra de los Menem": "Qué puteadón te daría el Tío Carlos"

Los nervios por la aprobación de la Ley Bases en el Congreso generaron un nuevo capítulo de la "guerra de los Menem", que vienen librando los descendiente familiares y herederos políticos del ex presidente Carlos Saúl Menem. Uno de los ejes de la discusión es si el ex presidente valoraría más las acciones publicas de uno o de otro.

El último embate fue de Yamil Menem, "el Turquito", sobrino del difunto ex presidente. Desde las redes sociales, Yamil arremetió duro contra su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Vergüenza me da leer esto, que puteadón te daría el Tío Carlos si estuviera vivo..! Coaccionar de esta manera es dañar al pueblo de La Rioja, Martín..!", reprochó Yamil a Martín Menem en un mensaje en X (Twitter).

Yamil Menem, corredor de rally y titular de la Agencia de Espacios Públicos y Eventos del gobierno de Ricardo Quintela en La Rioja, respondió a un posteo en el que Martín Menem apuró al mandatario provincial para que impulse a los diputados riojanos de UxP para votar a favor de la Ley de Bases.

"Si el paquete fiscal es aprobado mañana, La Rioja va a recibir 75.000 millones de pesos extras. Espero que el gobernador Ricardo Quintela acompañe con los cuatro diputados de Unión por la Patria", comenzó diciendo Martín Menem, hijo de Eduardo Menem y sobrino del ex presidente.

En el posteo no solo etiquetó al mandatario provincial. Hizo lo mismo con los legisladores Sergio Casas -exgobernador riojano-, Gabriela Pedrali, Ricardo Herrera e Hilda "Beba" Soria, que, al igual que Quintela, sostienen posturas opositoras a la iniciativa presentada por el gobierno de La Libertad Avanza.

"No hay un solo motivo que justifique usar los Chachos”, cerró el titular de la Cámara de Diputados, en referencia a los Bonos de Cancelación de Duda (Bocade), las cuasimonedas a los que la provincia bautizó con el apodo del caudillo Ángel Vicente Peñaloza.

Hace un tiempo hay otro Menem en la pelea, Alfredo, ministro de Desarrollo social de Quintela, quien había responsabilizado al legislador libertario por "obstaculizar el envío de fondos" a la provincia.

"Martín se crió allá en Buenos Aires. No conoce ningún barrio de nuestra ciudad, menos conoce el interior de la provincia. Entonces lejos puede saber de la necesidad de los riojanos", sostuvo Alfredo Menem hace unas semanas.

Zulemita Menem y su "primo nuevo"

A ese Menem Vs .Menem, en ese momento se sumó Zulemita, la hija del ex mandatario. "Me acabo de enterar que tengo primo nuevo. Lo que si sabía es que usted tiene el mérito de ser el yerno del gobernador (Ricardo) Quintela", lanzó contra Alfredo.

Y siguió: "Le cuento que en la gestión de su gobierno (de su suegro) en nuestra provincia se generaron entre 26 y 28 nuevos pobres al día, siendo que La Rioja fue la provincia que más recursos del Estado recibió en los últimos 4 años. Tuvieron un enorme problema de gestión y no de dinero".

Agregó, en defensa de su primo: "Les cuento como hija de Carlos Menem que mi padre estuvo y estaría orgulloso de Martín Menem porque decidió entrar al mundo de la política con el presidente Javier Milei para defender a la provincia con gestión, convicción y preparación".

"Ah! Los barrios los conoce ya que los solía recorrer desde chico con mi viejo (su tío). Saludos", remató.

Martín Menem está atento a lo que pasa en La Rioja, y días atrás visitó y filmó videos en el distrito, en algunas de las obras públicas que están frenadas por los recortes de fondos. El diputado prometió su reactivación.

Con información de www.perfil.com