Amsafe repudió el descuento salarial por el paro, y adelantó que realizará presentaciones legales

Este sábado 1º de junio, el gobierno de la provincia de Santa Fe publicó los recibos de sueldos correspondientes al mes de mayo, en los cuales hizo efectivo el descuento a docentes, trabajadores estatales y personal médico por participar del paro del 8 de mayo.



La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) emitió un comunicado al respecto repudiando el descuento asegurando: "Para encontrarnos con una situación similar debemos remontarnos a la década de los 90, cuando Carlos Reutemann a cargo del ejecutivo provincial, realizaba descuentos ilegales en los salarios de las y los trabajadores por llevar adelante reclamos legítimos y constitucionales".

El sindicato expresó su rechazo e informó a sus afiliados que realizará presentaciones legales individuales "de todos/as los/as compañeros/as afectados/as". Desde este lunes, los interesados podrán adquirir el modelo de nota, y entregar la misma en cada delegación departamental.

Desde Provincia

"Vamos a descontar el día parado, no habrá vuelta atrás", había adelantado el gobernador Maximiliano Pullaro. Al respecto, aseguró que la provincia de Santa Fe "está ofreciendo un aumento salarial haciendo un esfuerzo máximo, por encima de la recaudación".

En tanto, Malena Azario, secretaria de RRHH y Función Pública del Ministerio de Economía, explicó en diálogo con la prensa: "Se ha tomado la decisión desde el gobierno provincial de descontar el día de paro, pero aclarando que se respeta el ejercicio de derecho de huelga de todos los trabajadores".

"A nuestro gobierno le ha tocado asumir en una instancia muy compleja. Con una paritaria que heredamos altísima, de cumplimiento muy difícil. sin perjuicio de ellos nosotros avanzamos en el cumplimiento", aseguró por su parte el ministro de Gobierno Fabián Bastia, en conferencia de prensa.

Y al respecto, había adelantado: "Vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia que, como todos, hacen enormes esfuerzos para mantener a la provincia. No es justo que en esta instancia, todos los gremios públicos convoquen a un paro".

CON INFORMACION DE UNO SANTA FE.