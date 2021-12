Mársico criticó la ausencia del Estado en temas como tránsito y lavacoches

Luego de haberse desarrollado durante la mañana de ayer, la reunión informativa mediante la cual la Jefa Gabinete, previo a haber presentado un informe de gestión por escrito, contestó las preguntas que anteriormente mediante un pliego enviaron algunos concejales, en relación a los programas implementados por el Departamento Ejecutivo Municipal y su estado de ejecución actual, el concejal del PDP (FPCyS) Lisandro Mársico, opinó sobre ejes puntuales sobre los que preguntó y repreguntó: tránsito, inserción laboral y lavacoches.

“La problemática del tránsito y la falta compromiso por parte de los funcionarios municipales para con los controles, ante los fragantes incumplimientos de algunos vecinos irresponsables que no les importa el cuidado de su vida y la de sus semejantes, es notoria”, dijo Mársico. Y agregó: “Ante este cuestionamiento de mi parte, hacia los funcionarios presentes en la reunión, se observa la permanente negación de una realidad que los supera y en donde de seguir evitándola deberemos lamentar más víctimas”.

Mársico asimismo calificó como muy positiva esta nueva modalidad de presentación y dijo: “Estos intercambios son muy productivos para mí, son muy productivos y a mí la duración no me asusta porque estoy para esto y es la forma de generar información y trabajo en lo que tiene que ver con la interacción entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los concejales”.

Respecto a las respuestas recibidas por parte de la Jefa de Gabinete y de los funcionarios que concurrieron al Concejo, manifestó: “Reitero, los funcionarios no reconocen la falta de presencia del Estado en las calles rafaelinas, sobre todo en tiempo electoral. Este es un tema que recurrentemente los vecinos nos venían manifestando. Tenemos una ordenanza que es obre radarización, sobre radares móviles, donde resulta que dejaron caer el convenio con la UTN. Está claro que no hay voluntad de generar una instancia de seguimiento de este tema, ellos mismos lo reconocieron. Tenemos accidentología elevada y con muchos lesionados y si bien mucho tiene que ver con la imprudencia de los conductores, pero si el Estado estaría más presente yo creo las cifras cambiarían. La gente sin cascos es la regla de circulación y sobre esto no hay control y lo más grave es que lo niegan”, acusó el edil.

SOBRE LAVACOCHES

Con respecto al tema lavacoches, Mársico le dijo a la Jefa de Gabinete que “estamos recibiendo nuevamente quejas de la gente por malos tratos, agresiones en los autos por parte de algunos lavacoches. Yo le dije a Galantti que no es un fracaso el Plan Trayectorias, sino que un fracaso son los funcionarios que llevan adelante los programas. Ellos han fracasado, porque hubieran podido aprovechar el parate que hubo con la pandemia y tratar de que no ocurra lo mismo que antes de ese momento y esto genera todo un malestar social”.

“LOTEO ARAGNO”

El concejal demoprogresista comentó que sobre el tema del Loteo Aragno, “les dije que como no habían mandado antes a la Junta de Evaluación el pedido precisamente de evaluación para que analicen el terreno. La ley de expropiación ya está y me dijeron que el trámite está encaminado y va a salir antes de que venza la ley, a los fines de indemnizar al propietario y poder hacerse de los terrenos para empezar a regularizar todas las situaciones que se siguen dando de construcciones irregulares”.

Fuente; La Opinión