Carlos Zimerman: "Hay concejales Radicales que tienen más propiedades que el Aloe vera"

Dialogamos con Carlos Zimerman, Radical disidente de la actual conducción partidaria e integrante del MNMR (Movimiento Nacional de la Militancia Radical), línea interna del radicalismo que conduce el legendario y siempre vigente Luis "Changui" Cáceres, sobre la actualidad partidaria del centenario partido.

¿La UCR perdió identidad?

El radicalismo es un partido centenario que a lo largo de su historia se fue adaptando a los timpos políticos, siempre conservando la identidad y los principios fundamentales que le dieron nacimiento. Hay que comprender que todo cambia y que los dirigentes nos debemos "agiornar" para no perder vigencia, lo que nunca se debe dejar de lado son los principios fundamentales, los valores éticos y por sobre todo la conducta que nos legaron nuestros próceres partidarios como Illia, Balbín, Sabattini y por sobre todo Raúl Ricardo Alfonsín.

¿Alfonsín hubiese aceptado aliarse a Mauricio Macri?

Es irrespetuoso hablar por otra persona, no se si Alfonsín se hubiese unido o aliado a Macri, lo que estoy seguro es que siempre procuro el respecto irrestricto de las instituciones de la República y preservó, hasta renunciando a seis meses de gobierno, la democracia que tanto nos costo conseguir. Alfonsín fue un adelantado en muchísimas cosas, por lo que creo modestamente que hubiese hecho todo para que la Nación se libere de los sinvergüenzas y malandras que hoy nos gobiernan.

¿Es posible un gobierno Radical en 2023?

No solo que es posible, estoy seguro que así va a ser. La gente busca honestidad y es ahí que historicamente busca a la Unión Cívica Radical.

¿Quién sería el mejor candidato Radical hoy?, ¿Gerardo Morales?

Gerardo Morales es el Presidente del partido, un correligionario que aprecio mucho y con el cual tenemos un muy lindo dialogo desde hace mucho tiempo, al igual que con el Gobernador de Corrientes Gustavo Valdez y por una cuestión personal con todos los cordobeses comenzando por Mario Negri. Pero en la UCR surgieron otros posibles candidatos que no debemos dejar de tener en cuenta, como es el caso de Facundo Manes y Martín Lousteau. Por ello te digo que hoy la UCR tiene muchos candidatos para ofrecerle al país, estoy seguro que en 2023 vamos a tener un presidente Radical.

¿En Santa Fe pasa lo mismo que en la Nación?

Si, creo que Santa Fe luego de tantos años va a tener un gobernador Radical y ahí pongo todas las fichas por Maximiliano Pullaro. Pullaro tiene todas las condiciones para ser gobernador de Santa Fe, hace mucho que se viene preparando, tiene experiencia, es honesto, ético y tiene el carácter necesario para ocupar el cargo. Santa Fe necesita un gobernador como Pullaro.

Para finalizar, ¿En Rafaela también se da el mismo panorama?, ¿Viotti puede ser el próximo intendente?

En Rafaela la UCR no existe, está manejada por Bottero y Viotti y ellos hacen lo que quieren. La presidenta del partido está "pintada", ni el nombre me acuerdo. El resto no existe y están todos dibujando para levantar la mano. Hay que hacer una renovación total y absoluta del partido, hay que permitir la participación sin miedos. La actual conducción tiene miedo que entre gente nueva, se cual es la causa, en su momento lo voy a decir, pero estoy seguro que en Rafaela no se honra la historia del partido. No es posible que un concejal que tiene un sueldo de doscientos veinte mil pesos se compre un lote que sale más de sesenta mil dólares, hay algo que no me cierra. Esas cosas no me cierran. Te reitero, no se está respondiendo a la ética histórica del partido. "Hay algunos dirigentes que tienen más propiedades que el Aloe vera". Los que se sientan aludidos no tienen más que poner en funcionamiento los mecanismos partidarios, sería muy lindo y sanador, quizá se descubran muchas cosas...

Respondiendo a la pregunta de si Viotti puede ser o no intendente te digo que para que la UCR tenga un intendente en Rafaela se tiene que revertir las cuestiones que te nombre antes.