Los filosos dardos de Brenda Asnicar contra Duki y Emilia Mernes: “No me puede borrar”

El romance entre Duki y Emilia Mernes dio que hablar en la escena de la música argentina. Después de muchos rumores dando vueltas entre ambos, el trapero argentino confirmó su romance con la cantante mediante una foto en su cuenta de Instagram que dio la vuelta al mundo.

“Gente no flashen, Emi se cayó y la estaba ayudando, el piso estaba recién lavado, muy resbaloso. Y bueno, justo saqué una foto”, escribió Duki en Twitter de forma irónica en relación a la foto. Sus tuits provocaron todo tipo de comentarios al respecto, ya que también oficializó la relación (en modo de chiste) por esa vía.

Lo cierto es que no todos se lo tomaron de la misma manera. Brenda Asnicar, ex novia de Duki y ex Patito Feo, le dedicó unas fuertes indirectas en su cuenta personal de Twitter.

“Borrate tarado. No me vengas con un tango llorón”, soltó Asnicar. Sin embargo, la morocha no se quedó en solo unas palabras a través de las redes sociales.

Bronca en el estudio

Lo cierto es que la ex Patito Feo presentó una nueva canción, con video incluido. Felizmente de novia con un joven empresario que conoció en Estados Unidos y enfocada en su carrera musical, lanzó “Repeat”.

En su último single, Asnicar tiene unas frases bastante picantes. Estos dichos en forma de indirectas apuntarían a Duki, su ex, teniendo en cuenta las palabras incluidas en la misma.

“No me puede borrar, aunque lo intente, nunca me va a olvidar”, soltó la morocha. Después de una fuerte ruptura, que afectó a ambos emocionalmente, Asnicar sintió que tenía que dedicarle unas barras a su ex pareja después de la confirmación del romance del trapero con Emilia.

La morocha tampoco se olvidó de Mernes. “No me interesa mentir pa’ subir”, disparó Asnicar, posiblemente en referencia a las palabras de Emilia sobre el cantante uruguayo Fer Vázquez, con quien estuvo en una relación y lo acusó de infiel y tóxico, declaraciones que se tildaron como falsas y “buscafama” en su momento.

Fuente: la100.cienradios.com