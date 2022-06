Kala Bid, la promesa del trap que cantó el Himno Nacional argentino en el amistoso contra Estonia

“Es un orgullo para mi que hoy 14:50 hs voy a estar representando a mi país cantando el himno Argentino junto a la Selección. ¡Los esperamos a todos por la pantalla!”, escribió Kala Bid, la trapera de 17 años que debutará a lo grande en el partido de la Selección Argentina frente a Estonia.

Con mucha emoción, la cantante de trap publicó en su cuenta de Instagram, las primeras imágenes desde el Estadio El Sadar de Pamplona (España). A las 14:50 se fijó la hora para que Kala Bid diera a conocer al mundo entero su voz, entre millones de corazones palpitantes.

La mayoría de edad la cumple el 26 de junio y, a pasos agigantados para su corta edad, Kala está arrasando y abriéndose paso en la música que está de moda. Cuando tenía 9 años cantó junto a Franco De Vita y, en 2022, estuvo junto a Cristian Castro.

Estudió danza y baile contemporáneo y, además de ese talento, Kala, confiesa que escribe y compone sus canciones, a partir de los 14 años. Durante 2020, la trapera brindó una entrevista en la que habló de sus pasiones: “A mí me gusta cantar desde muy chica. Tengo una conexión muy fuerte con la música y me ayudó en todo, siento que es una de las necesidades más importantes que tengo”, confesó.

“Me ayuda a transmitir mis emociones, mis sentimientos, mi vida”, añadió Kala. “Siempre tuve el sueño de ser cantante, pero lo veía muy imposible, que no me iba a pasar. Pero la vez que me di cuenta que quería ser realmente cantante fue la vez que tuve la suerte de que Franco De Vita me eligiera a mí para subir a un escenario a cantar con él”, indicó la trapera. “Y ahí pensé: ‘Ésto es lo que tengo que hacer, es ésto, es acá'”, sostuvo.

“Lo principal es que mis papás siempre me dijeron que el colegio es lo más importante y me tengo que enfocar en eso. Así que siempre tuve que fijarme de hacer primero todo lo que tiene que ver con el colegio y, al mismo tiempo, poder hacer todo lo que tengo que hacer con la música”, aseguró Kala sobre sus estudios.

En esa misma línea, la artista confesó cómo se imagina dentro de unos años: “Dentro de 10 años me veo sobre un escenario con más personas escuchando mi música e inspirar a gente a hacer todo lo que quieran sin pensar lo que opinan los otros”, finalizó.