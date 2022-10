Fuerte versión sobre la separación de Zaira Nara y Jakob von Plessen: “Él no puede perdonarla”

Luego de unos intensos días tras la separación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen, Yanina Latorre dio íntimos detalles en Los Ángeles de la Mañana, acerca de los motivos sobre el por qué la pareja llegó a su fin.

Por empezar, la panelista aseguró que la modelo había tenido un acercamiento amoroso con el polista, Facundo Pieres, pero si bien Jakob intentó perdonarla, finalmente no pudo hacerlo. “Duraron tres meses. Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina, pero viaja mucho”, explicó Yanina.

Además contó que el deportista tiene hijos y estaba recién separado, pero su exesposa se enfureció cuando se dio a conocer la noticia ya que hubieron fotos de los involucrados juntos. A raíz de esto, Latorre mencionó que esto sucedió cuando la relación entre Zaira y Jakob estaba confusa.

“Bueno, el vínculo duró tres meses. Cuando se enteró el marido apareció la crisis. Era todo raro, ella sin el anillo, la fotito. En un momento ellos se separaron y ella siguió con el vínculo con el polista...”, dijo la panelista.

Asimismo detalló que Jakob intentó volver a enamorarla y la modelo dejó al polista, por lo que el vínculo comenzó a recomponerse. Sin embargo, Latorre aseguró que “él es como Wanda, no puede perdonarla”. Por más que ambos la remaron un montón y ella no vio más al polista, fue él quien le pidió que comunicara la separación.

En la misma línea, el periodista Pampito, panelista de Mañanísima también brindó detalles escandalosos sobre la ruptura amorosa de la hermana de Wanda Nara: “¿Se acuerdan que a Zaira la habían vinculado con un polista?”.

“Eso no es tan mentira según me dicen. Y Jakob se había enterado porque había puesto un micrófono en una parte de la casa”, agregó. A su vez mencionó que habían tenido una discusión tremenda y aclaró: “No lo conté en su momento porque estaban juntos. A veces hay que tener un respeto y hay que proteger, no hay que contar todo lo que uno se entera porque se puede dañar mucho”.

Fuente: la100.cienradios.com