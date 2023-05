Qué pasará mañana con los tipos de cambio, según los economistas

Después de la corrida cambiaria de las últimas dos semanas en las que el dólar blue llegó a rozar los $500, el Gobierno comunicó hoy que pondrá en marcha nuevas condiciones de acceso a los dólares financieros legales, por las cuales las sociedades de bolsa no podrán cursar operaciones de CCL o MEP a clientes que tengan cauciones o pases y tampoco estarán autorizadas a comprar más de lo que venden.

De esta forma, se quitaría presión a ambas cotizaciones que, si bien están determinadas por los precios de compraventa de bonos, tienen vasos comunicantes con el blue. Pero, según los analistas, eso no sería todo, sino que también podría generarse la brecha de la brecha, como pasó tras la Resolución General 907 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en octubre de 2021, que dio origen al dólar Senebi. Así se llamaba a la cotización implícita en bonos que no contaban con intervención del Banco Central ni tenían límites al volumen que se podía operar.



En resumen, podría haber un mercado BYMA con precios en pantalla y otro entre partes donde se tranzarían las demás operaciones.

“Una de las dos medidas dice que las sociedades de bolsa no pueden estar más compradas que vendidas, es decir, que parte de las operaciones se van a tener que ir detrás de pantalla. Eso es el dólar Senebi de 2021, donde había dos CCL y dos MEP porque unos eran los intervenidos que figuraban en pantalla y otros los libres detrás de pantalla”, explicó Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma.

En cuanto a la otra medida, que no permite comprar CCL o MEP si se tomaron cauciones o pases, agregó que esto también desapalanca la demanda en pantalla. “Cuando Martín Guzmán hizo esto en 2021, intervenía fuerte en el CCL y MEP y buscaba fijar el precio de pantalla. No es que no se iban a hacer operaciones a un dólar más alto, pero no ahí. Crearon un mercado que no existía, que es el Senebi, y ahora le mandan volumen”, agregó.



En ese momento se gastaron US$3500 millones de las reservas netas en intervenciones de cara a las elecciones legislativas de noviembre y la brecha entre el CCL y el MEP intervenidos y los no intervenidos llegó a superar el 10%. Finalmente, en marzo de 2022, se eliminaron las restricciones para operar mediante otra resolución general (N° 923/2022).

“Estas restricciones solo tienen sentido cuando intervenís fuerte para fijar el precio. El Gobierno está preparando el terreno para intervenir en los paralelos y para esto va a utilizar todos los dólares que pueda manotear. Algo de todo esto va a ir a la cotización del blue, pero el que va a resurgir es el Senebi, es decir, la brecha de la brecha, como ya pasó”, completó Caamaño.

Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, coincidió en que con las medidas volverá a tomar protagonismo el Senebi, al que calificó como un dólar que se acuerda entre partes u Over-The-Counter (OTC), porque tiende a ser como si fuese a precios cerrados, que antes también había tomado presencia hasta que se permitió que las ALyC puedan operar con cartera propia por pantalla.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler dijo que lo de la brecha de la brecha puede pasar, pero señaló que el Gobierno no está prohibiendo acceder a los dólares financieros, sino el hecho de apalancarse. “Hay que ver si el costo de apalancarte justifica la brecha. Si el mercado normal es grande, podés accionar. No debería haber una brecha muy superior para el otro dólar, que sería la segunda o la tercera derivada”, opinó.

También consideró que no habría impactos en el blue porque no es que están prohibiendo operar en el mercado, sino que prohíben apalancarse. “No veo que alguien se apalanque para ir al blue, no veo ese mecanismo”, cerró.

Por último, Darío Epstein, director de Research for Traders, dijo que, si bien prefiere un mercado libre, entiende que la medida es buena, dado el contexto de falta de divisas por la sequía.

“Lo que dice la CNV es ‘no te endeudes para comprar dólares’ porque, si te apalancas, te estás endeudando. Con tu plata podés hacer lo que quieras, pero no pidas prestado para comprar dólares alternativos dentro del marco de una crisis. Cuando Estados Unidos tuvo una caída importante de las acciones, hubo restricciones al short selling para evitar que los especuladores usufructuaran la caída del mercado y China hizo lo mismo. Acá te dicen: ‘No vayas a endeudarte en momentos en que intentamos cerrar la brecha y vos la estás potenciando‘. En este escenario es lógico. Es más, el Gobierno tendría que haberlo hecho antes”, concluyó.

*Para La Nación