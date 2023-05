Insulto, chicana y ataque: Carolina Losada y la política que ya fue

“Ella está muy agresiva”, dicen propios y extraños sobre la actitud que tiene Carolina Losada desde que decidió presentarse para competir por la gobernación de Santa Fe y tener que enfrentar en internas a un Maximiliano Pullaro que desde hace más de un año viene recorriendo la provincia ciudad por ciudad y pueblo por pueblo.

En el entorno de Pullaro dicen enojados " No hace otra cosa que atacar, chicanea en cada oportunidad que tiene y lo hace por que sabe que está abajo, muy abajo y no logra remontar, pero se olvida que en 2021 vino a pedir ayuda por que hace 20 años que no vive en Santa Fe, no conoce nada de la provincia y en oportunidades confunde la geografía, días pasados confundió Santa Rosa de Calchines con Calchín en Córdoba, Google le jugó una mala pasada".

Todas las mediciones dan a Pullaro al menos 5 puntos arriba y no se vislumbra que Losada haya levantado algo desde su lanzamiento, eso la pone muy nerviosa y sus asesores la confundieron, le aconsejan que la mejor manera es atacar a Pullaro y culparlo de "todos los males", pero se confunde, la gente ya no se come ningún buzón, y sabe perfectamente por qué Santa Fe está como está y cuál es la verdadera causa de tanta inseguridad, es conciente que el gran responsable tiene nombre y apellido y se llama Omar Ángel Perotti.

Otra de las grandes preocupaciones que tiene Losada, es que desde el Comité Nacional de la UCR apoyan la figura de Pullaro, como un gesto de reconfirmación de la alianza que tienen con Horacio Rodríguez Larreta, una prueba de ello es la compañera de fórmula, Scaglia es de estrecha confianza del "pelado" más famoso de la política.

Argentina en su conjunto transita por un período en donde la grieta está haciendo estragos en una sociedad cansada y descreída de todo, principalmente en la política y en los políticos, por lo que el ataque constante no lleva a nada.

Losada deberá entender que no es lo mismo una campaña en una elección intermedia que una en donde se juega el destino de la provincia misma. Santa Fe está atravesado por el delito, la droga, la inseguridad y el narcotráfico, no es el momento del ataque artero y sin fundamento, por el contrario, son momentos en donde todos los actores de la sociedad se tienen que poner de acuerdo para combatir con más fuerza a los que solo buscan el mal.

Mientras Losada se dedica a insultar y chicanear a su contrincante (Pullaro), las muertes en Rosario se suceden sin solución de continuidad. Es época de propuestas concretas y no declaraciones altisonantes que no llevan a nada.

Carolina Losada propone una campaña vieja, vetusta y pasada de moda. La gran pregunta es si está mal asesorada, o su desconocimiento profundo de la provincia la obligan a recurrir a un método que un tiempo pudo ser efectivo, pero hoy solo es el más claro ejemplo de la impotencia por no conseguir lo que muchos le dijeron intencionalmente que era fácil de lograr.