El contundente gesto de Camila Homs con la familia de José Sosa que confirma el romance

Camila Homs aseguró días atrás que no estaba soltera. Si bien eligió ocultar la identidad de su nueva pareja, se especula que se podría tratar de José Sosa, el centrocampista de Estudiantes de La Plata. Lo que se conoce de su relación es mínimo, sin embargo, un gesto de la ex de Rodrigo de Paul en su Instagram dejó en claro que no se trata de algo meramente informal.

Luego de ser captados a los besos en un boliche de Buenos Aires, Camila Homs y José Sosa decidieron continuar su romance lejos del ojo público, evitando los escándalos mediáticos. Es por eso que los periodistas especializados en espectáculos han tenido que llevar sus investigaciones por otros caminos, investigando la lista de seguidores de Instagram de la modelo y el futbolista, descubriendo reveladores datos.

A comienzos de mayo, Estefi Berardi había anunciado que Camila Homs y José “El Principito” Sosa, se habían empezado a seguir en la red social, evidenciando un vínculo creciente. Pocas semanas después, parece ser que la relación marcha más que bien, dado que la panelista de Mañanísima volvió a comunicar uno de los últimos movimientos de la modelo y comunicó que había empezado a seguir a la hermana del centrocampista, es decir, su cuñada.

“Cami Homs siguió a la hermana de José Sosa. ¿Formalizaron?”, consultó un seguidor, a lo que Estefi Berardi contestó subiendo una captura de pantalla de la lista de seguidos de la ex de Rodrigo de Paul y agregó: “Ya casi, ¿no?”, seguido de emoticones expresando amor.

La advertencia de la ex de José Sosa a Camila Homs

Aunque Camila Homs y José Sosa estén viviendo una historia de amor, comenzando a conocerse y disfrutar de distintas salidas y actividades juntos, Carolina Alurralde, quien fue la pareja del futbolista por 18 años y con quien tiene dos hijas, tiene una visión muy distinta sobre él. En diálogo con Juan Etchegoyen de Mitre Live, la artista afirmó desconcertada: “Él me bajó a tierra mucho, él ya le presentó a Camila a mis hijas y deben tener un vínculo muy lindo. Si me pidiera un consejo Camila le diría que no lo conozco. Hoy es él y conmigo era otro. Hoy es una persona totalmente distinta a lo que era”.

“Viví un terror y es horrible, la expresión es el mejor modo para describir una relación, yo la pasé mal y nunca me preguntó qué hacía, nunca le interesó lo que yo hacía y yo a él siempre lo banqué”, cerró, mostrando que la relación con José Sosa no terminó de la mejor manera y que, por ende, Camila Homs tendría que estar al tanto de los comportamientos que tuvo su nueva pareja con su ex.

