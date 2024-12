Benjamín Vicuña confesó que le fueron infiel y respondió si abriría o no la pareja con Anita Espansandin

Benjamín Vicuña enfrentó las preguntas picantes sobre la infidelidad en sus relaciones y no se guardó nada. “Fui infiel y también perdoné infidelidades; pasé ambas, como la mayoría, creo, y en las dos se la pasa mal", confesó el actor y ex de Pampita y La China Suárez, con quienes tuvo hijos. Lo que no dijo es quién le fue infiel.

El actor chileno de 46 años habló del amor y de los engaños en la entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae y respondió cuál de las dos sufrió más: "Es curioso, porque son dolores diferentes. En uno tiene que ver mucho con el ego. Con la desesperación y la pérdida. Y en lo otro, muchas veces sentirse en una crisis humana. Y la culpa, que también duele. Son dolores diferentes, pero está clarísimo que no es un lugar lindo". Incluso, perdonó infidelidades.

Ante la pregunta sobre su noviazgo actual con Anita Espansandin, economista de 40 años, sostuvo ser fiel y estar enamoradísimo. Es más, se van de vacaciones juntos en el año que empieza.

"¿Cómo te conquistó?", le preguntó Tatiana y si fue un "trabajo de la escucha y la empatía". "No, fue mutuo. Ella pone una calma. Ella pone una visión, una madurez. Está bueno también. Es una mujer que tiene recorrido, una visión. Y me encanta su visión. Me enamoré de su visión, de su forma de ver las cosas y la vida", respondió Vicuña.

Luego le preguntó si abriría la pareja con Ana. Sonrió pícaramente y dijo: "Vení que charlamos un ratito". "Yo creo que hay una mutación de nuestras personalidades en el tiempo. No somos los mismos que hace un mes, hace un año, hace 10 años. A mí a veces me cuesta entenderme por decisiones que tomé hace 10, 15 o 20 años. Son nuestras personalidades, son nuestras circunstancias, pero tenemos derecho a evolucionar y cambiar siempre. En esa transición, hoy lo veo difícil, pero no sé si mañana...", agregó.

En la entrevista, Benjamín Vicuña habló también de su infancia, su versión de hijo y su rol como padre, su principal arma de seducción y de su última película que dará a conocer en poco tiempo. Confesó que hoy es lo que quería ser.

Además, confesó que no le teme a su propia muerte: “Tengo muchas obligaciones, responsabilidades y ganas de seguir viviendo, pero también tengo un abrazo infinito y eterno”.

Fuente: Pronto