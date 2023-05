Carolina Losada hizo estallar en pedazos la interna con Maximiliano Pullaro

Formalmente la campaña electoral no comenzó, pero la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe estalló por los aires este martes. En realidad fue Carolina Losada la que detonó todo con explosivas declaraciones en las que vincula a su rival, Maximiliano Pullaro, con campañas sucias en su contra, lo califica de "personaje oscuro" y hasta lo relacionó con "un sector de la política que tiene vínculos con el narcotráfico". "Por más que se laven la cara, tienen olor a podrido”, disparó. Así, sin reparar en sutilezas, arrancó la vicepresidenta del senado nacional su campaña electoral. En el medio también la ligó el senador nacional Martín Lousteau: "Otro ministro que fracasó".

“Yo no soy la candidata del narcotráfico. Por eso se están financiando campañas sucias en mi contra. Son personas oscuras, que siempre fueron oscuras, y que les molesta que yo venga a poner la luz sobre ellos. Hay audios que los comprometen, donde aparecen acomodando a policías que luego terminaron presos por narcotráfico”, lanzó la senadora que lleva de compañero de fórmula al diputado nacional del PRO Federico Angelini.

Losada estuvo el lunes a la noche en TN en el programa que conduce el periodista Joaquín Morales Solá, donde disparó sin ambigüedades. Este martes ratificó y reforzó sus dichos con un comunicado de prensa donde profundiza la artillería verbal. Casi a la misma hora el gobernador de Jujuy y precandidato a la presidencia, Gerardo Morales, visitaba en Rosario una empresa líder en biotecnología y la Bolsa de Comercio.

“Tengo el coraje y el sentido común para llevarlo adelante con transparencia. Venimos a sacar la parte rancia y podrida de la política. Por más que algunos se laven la cara, siguen teniendo olor a podrido”, fue otro de los párrafos destacados de Losada a Pullaro. Ambos son rivales en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, en la que la tercera precandidata es la socialista Mónica Fein.

“Hay un candidato que fue ministro de Seguridad que tiene mucho para explicar”, dijo la vicepresidenta del senado nacional al tiempo que se preguntó: “Hoy vemos como Maximiliano Pullaro se lava la cara y le dice a los santafesinos lo que hay que hacer. ¿Por qué no lo hizo cuando fue ministro de Seguridad?”. Fue por más: “Hay complicidad de un sector de la política con el narcotráfico. Yo no tengo ataduras, vengo a terminar con lo rancio de la política. La gente tiene memoria”.

Luego disparó a dos puntas, a Pullaro y a las candidatas del socialismo, Mónica Fein y Clara García, viuda de Lifschitz y cabeza de la lista para la Cámara baja: “Miguel Lifschitz fue un muy buen gobernador. Pero en seguridad fracasó. Por eso ganó Omar Perotti en Santa Fe con la promesa de paz y orden. Porque el ministro de Seguridad no frenó al narcotráfico y porque durante su gestión, tampoco había paz ni orden. El sentido común de la sociedad hoy dice basta de tratarnos de idiotas”, opinó, en referencia al fallecido exgobernador.

El fuego verbal de Losada fue a parar lejos de los límites de la provincia, con destino en la interna radical a nivel nacional. Alineada con el sector de la UCR cercano a Patricia Bullrich, sus declaraciones también alcanzaron al senador Martín Lousteau: "Pullaro cuenta con el apoyo de Martín Lousteau. Otro exministro que fracasó. Lousteau fue el ministro de Economía del kirchnerismo que presentó el proyecto de retenciones móviles para el campo. Ambos se lavan la cara y dicen que son la solución para los dos principales problemas de la sociedad, seguridad y economía. No podemos permitir que nos sigan mintiendo en la cara”.

Con informacion de Letra P.