El Gobierno redobló las críticas contra el PRO por separar las elecciones porteñas y Jorge Macri habló de “sobreactuación”

El Gobierno redobló las críticas contra el PRO por adelantar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, lo adjudicó a un acto de conveniencia política para evitar una eventual derrota frente al oficialismo, y reiteró su rechazo a las PASO y al desdoblamiento de los comicios en general. Tanto el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, plantearon fuertes cuestionamientos al partido, que hasta ahora fue un aliado clave en el Congreso. Son reacciones que se dieron tras el anuncio que hizo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de convocar a las elecciones para el 6 de julio y proponer la suspensión, y no la eliminación, de las primarias obligatorias.

Las críticas confirmaron el pésimo momento que atraviesa la relación política entre La Libertad Avanza y el partido que fundó Mauricio Macri, después del desafío abierto que se consumó el viernes pasado, cuando se anunció de manera unilateral una estrategia electoral que fue a contrapelo de la Casa Rosada, que proponía elecciones unificadas y eliminación total de las PASO. En el oficialismo se interpretó esa decisión como un desaire a la posición expresada la semana anterior por Javier Milei de ir “juntos en todos lados o separados”.

Por eso no llamó la atención que las críticas del Gobierno alcanzaran al propio Mauricio Macri. El encargado fue el también vocero presidencial, Manuel Adorni, quien tuvo un ácido recuerdo de la gestión del 2015 al 2019: “Macri se quedó sin nafta, no importa si después fue porque no quiso o no pudo, eso es casi secundario. Cuando se analiza ese período, se ve que la inflación no se controló, el déficit fiscal no se terminó de controlar, se terminó con cepo y lo que había que hacer en su momento no se hizo”, dijo en radio Rivadavia.

Por su parte, Guillermo Francos, que suele ser más contemporizador, también planteó en la misma emisora durísimas críticas a la decisión de desdoblar las elecciones: “Hay muchos preocupados con que el presidente Milei tenga mucha adhesión popular, como uno puede ver en todas las encuestas, y como se piensa que esa adhesión puede volcarse en el resultado electoral, quiere separarlo para ver si pueden tener más importancia, más vigencia o más influencia en el manejo político de la ciudad”, afirmó. Los números de un sondeo de la consultora Fixer confirmaron esa idea.

El jefe de Gabinete, al ser consultado sobre si habrá un camino común en las próximas elecciones -como había planteado el presidente Milei- manifestó: “Pareciera que en la Ciudad de Buenos Aires no. Al separar la elección sin una decisión conjunta, me parece que ellos han hecho la conveniencia política del PRO en la ciudad de Buenos Aires. En el caso particular de la ciudad me da la sensación de que cada uno irá por su lado”. Además, comparó a Jorge Macri con Axel Kicillof, el mandatario bonaerense, que también está definiendo por estos tiempos si desdobla o mantiene unificadas las elecciones, ante las presiones de La Cámpora por no anticiparlas: “No sabemos qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Por ahí, el gobernador Kicillof siente lo mismo que el jefe de gobierno de la ciudad, de que La Libertad Avanza le puede birlar mayorías, y entonces prefiere adelantar la elección”.

Ante la dura embestida del oficialismo, Jorge Macri salió públicamente a intentar bajar los decibeles de un conflicto que viene recrudeciendo y va acercándose a un punto de no retorno: “Yo no tengo un problema con La Libertad Avanza, mis problemas son mejorar la ciudad de Buenos Aires y estoy del lado de que al presidente le vaya bien y que el kirchnerismo no vuelva más”. Pero advirtió: “Me impresiona mucho la sobreactuación de algunas personas de La Libertad Avanza, como si esto (por el desdoblamiento de los próximos comicios porteños) fuera contra La Libertad Avanza, cuando venimos trabajando bien, en sintonía, quiero que al presidente le vaya bien, coincido con muchas de sus ideas y creo en el equilibrio fiscal”.

Cuestión de números

Desde el gobierno vienen planteando que las elecciones tienen un costo de 500 millones de dólares y que la realización de las PASO insume cerca de USD 150 millones. Son los gastos que demanda el proceso electoral nacional que la Casa Rosada tiene decidido recortar y que necesita para eso el apoyo del PRO y del peronismo, que ya anticipó que estaría dispuesto a acompañar si lo que se propone es una suspensión por única vez. Es un argumento -el del gasto- que también utilizó Jorge Macri para defender su propuesta de no realizar el año que viene las PASO porteña.

El jefe de Gobierno aseguró que las PASO capitalinas demandarían unos 20 mil millones de pesos y por eso propuso que tanto en Nación como en CABA el año que viene no se realicen. La respuesta desde el oficialismo nacional decantó por lo obvia: “¿Si hay que ahorrar, entonces, para qué desdoblar?”, manifestó una fuente que trabaja en la estrategia política del denominado “triángulo de hierro”.

Sin medias tintas, el jefe de Gabinete puso la posición de la Casa Rosada en blanco sobre negro: “Si por nosotros fuera, eliminaríamos la posibilidad de desdoblar elecciones, porque es cansar a la gente. La gente está cansada, harta, de votar 20 veces. La gente prefiere votar una vez y punto. Las candidaturas de los diferentes partidos tiene que ser resuelta por los propios partidos”. Y Adorni no se quedó atrás: “Es un delirio absoluto que las PASO existan, lo razonable es que dejen de existir. No hay ninguna razón cierta o justificación para que le hagamos pagar a los argentinos 150 millones de dólares para dirimir internas partidarias”.

Pero además de plata, hay otros números que explican las razones profundas de esta divergencia entre el PRO y La Libertad Avanza. La última encuesta de la consultora Fixer expuso el riesgo que enfrenta el PRO: ante la pregunta “Si hoy fuesen las elecciones a Diputados y Senadores nacionales”, La Libertad Avanza encabeza las mediciones con el 37%, mientras que el PRO apoyado por Mauricio Macri apenas llega al 6%, uno más que el Frente de Izquierda apoyado por Myriam Bregman. Son guarismos que se repiten en otros sondeos y que obligan al partido amarillo a establecer una estrategia defensiva para evitar su disolución, replegándose en su “casa matriz”, la ciudad de Buenos Aires.

Como cierre, a Francos le transmitieron que en el PRO creían que habían decidido adelantar las elecciones porque creían que estaban en condiciones de ganarle a LLA si competían mano a mano en una elección local. “Está por verse, los pingos se ven en la cancha”, respondió.

