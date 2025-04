Elecciones históricas y el enigma de la participación ciudadana en el comicio santafesino

A menos de una semana de la elección que definirá a los 69 convencionales que reformarán la Constitución de Santa Fe, inquieta cuál terminará siendo el grado de participación ciudadana en el comicio.

El eventual escenario con una baja cantidad de votantes se sustenta en al menos dos factores. Por un lado, la propia estadística que confirma una reducción gradual de asistencia de votantes; así, las últimas primarias (año 2023) registraron el mayor grado de ausentismo desde 2011, con un porcentaje de electores que no superó el 63%. Por otra parte, se conjuga el presunto desinterés ciudadano por la elección y la desinformación respecto de qué se vota. El hecho derivó días atrás en una presentación promovida por el Justicialismo ante el Tribunal Electoral para reclamar mayor difusión de lo que implicará el comicio.

Dos elecciones

El domingo, confluirán dos elecciones diferentes: la de constituyentes, como se dijo; y la que definirá candidaturas de categorías locales para las elecciones generales de junio. Para muchos, la motivación por definir las autoridades de mayor cercanía podría traccionar y favorecer una mayor participación en la elección de constituyentes. Sin embargo, cuando se repasa el mapa de distritos, se concluye en que sólo el 35% de ellos tendrá primarias. El 65% restante votará únicamente por convencionales constituyentes.

Así, de 300 comunas, sólo 75 celebrarán internas; de 65 concejos deliberantes, en 53 habrá PASO y de 19 intendencias, se harán primarias en once. De este modo, de 365 localidades, 128 tendrán elecciones internas por cargos distritales y de constituyentes en simultáneo, en tanto que en 237 sólo se elegirán convencionales. En los hechos, sólo el 35% de las localidades – como se dijo- tendrán primarias. ¿La ausencia de esa contienda con el atractivo de una disputa local puede desalentar más aún la participación en una elección que sólo definirá una categoría lejana y poco familiarizada como la de constituyente?

Consultado al respecto, el secretario electoral de la provincia, Pablo Ayala, confió en que ello no afectará la participación, aunque admitió la tendencia hacia la baja que se viene generando elección tras elección. Asimismo, reparó en que si bien la mayoría de las localidades no tendrá primarias, el grueso del electorado (82%) votará por cargos distritales. Ello se explica, en parte, porque los dos distritos más relevantes en términos de electorado tendrán primarias. Se trata de Rosario y Santa Fe que, sin contar extranjeros, reúnen a 1.124.369 de electores.

"Entendemos que esto no debería afectar la participación – dijo el funcionario-; recordemos que la elección de convencionales es obligatoria, por lo tanto, todos deben ir a votar. Nosotros esperamos y pensamos el operativo electoral para tener la mayor participación posible. Estimamos que estaremos en el 60 ó 65 por ciento del electorado", estimó.

La hipótesis de un comicio con baja participación beneficiaría, en teoría, a los oficialismos de turno, pero también pondría en tela de juicio la legitimidad de un proceso que será histórico.

Datos duros

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la Secretaría Electoral, estarán en condiciones de votar el domingo 2.834.383 electores. También podrán hacerlo, aunque de manera voluntaria, 77.638 menores de entre 16 y 17 años. Y 1885 personas privadas de su libertad, alojadas en los institutos penitenciarios de la provincia.

Para el proceso fueron habilitados 1458 establecimientos de votación, en tanto que se abrirán 8.392 mesas para electores nacionales, 81 para extranjeros y 27 para personas privadas de su libertad. Fueron designadas 25.476 autoridades de mesa.

Para la definición de los 50 constituyentes por distrito único, se estableció que accederán al reparto de banca según sistema D'Hont, las listas que superen el 2,5% del padrón; ello representa 70.860 sufragios.

El lunes, en tanto, se dictarán clases con normalidad, aun en el turno matutino y en los establecimientos educativos que hayan funcionado como centros de votación. Así lo comenzó a comunicar el Ministerio re Educación a las instituciones afectadas.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.