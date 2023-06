Santa Fe, un sistema agotado y de la década del 90

En medio del fragor de la campaña electoral, Carlos Clemente, presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional (FIDR), brindó su visión sobre la situación política actual en la provincia de Santa Fe.





Desde el comienzo, sus palabras fueron contundentes: "La organización y el reparto de cargos estatales no han logrado acabar con la inseguridad ni impulsar a la provincia hacia el futuro", afirmó.

A continuación, el dirigente del FIDR profundizó en su análisis:

"En términos ejecutivos, las políticas implementadas han sido obsoletas, con recetas anticuadas. Los resultados hablan por sí solos. Hemos tenido un récord de ministros de seguridad en tan solo tres años, lo que demuestra claramente la falta de planificación y dirección".

"La grieta dentro de la grieta"

Cuando se refirió al gobierno nacional de Alberto Fernández, Clemente afirmó que "su peor oposición ha sido su propio entorno, creando una nueva grieta dentro de la ya existente".

"Los perjudicados somos los argentinos", aseguró. Y cuestionó: "Solo ha existido una cultura de privilegios en la clase política, una práctica perversa que ha sido naturalizada impunemente en nuestro país. Esta práctica no muestra ninguna sensibilidad social y mucho menos propone confianza en los sectores más desprotegidos".

La necesidad de alternancia positiva

"La alternancia en el poder enriquece el suelo de la democracia", citó Clemente a Winston Churchill, pero aclaró: "Excepto cuando se persiguen intereses partidistas personales, pensando en las próximas elecciones, como ocurre en Santa Fe, donde psicológicamente no se pudo superar la idea de la falta de sustento propio en el gobierno, sumergiéndose en una interna que no lleva a ningún lado".

"El cambio en Santa Fe debe ser impulsado por los propios santafesinos, no por forasteros ni oportunistas", agregó.

Elecciones

"Elegir es una responsabilidad, y ahora debemos elegir sabiamente", planteó el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional. "Hoy nos encontramos con caras bonitas y un pasado ficticio que anhelan y prometen un futuro que olvida el presente, que desconoce la realidad de Santa Fe. Nos presentan un 'plan', pero todos sabemos que los bandidos también tienen planes".

"Santa Fe necesita a santafesinos que conozcan la provincia y estén comprometidos con su bienestar", enfatizó Clemente.

Según el dirigente, la actitud de nuestros gobernantes refleja las palabras de Carl Jung: "Las personas podrían aprender de sus errores si no estuvieran tan ocupadas negándolos".

"El deseo de los santafesinos es que Santa Fe pueda", planteó Clemente.

Y concluyó: "La política es una actividad cuyo objetivo es resolver pacífica y razonablemente los conflictos entre las personas y los grupos humanos. Más precisamente, la política es una forma particular de abordar aquellos conflictos que deben resolverse democráticamente en beneficio de toda la ciudadanía".

Con informacion de El Litoral.