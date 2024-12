Bullrich habló tras las amenazas a ella y Pullaro: "Podría ser una banda de Buenos Aires"

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, habló este lunes por la mañana respecto al video en el cual ella y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, reciben una fuerte amenaza.

Se trata de un video difundido este domingo en horas de la noche, cuatro personas que reservaron su identidad, se mostraron con armas de gran calibre como subfusiles FMK3, pistola Glock, un FAL y una escopeta del 12 mientras transmitían un agresivo mensaje hacia ambas autoridades.

Bullrich brindó algunos detalles respecto al origen del video y parte del procedimiento que se lleva a cabo desde ahora en su cartera: "Manejamos la hipótesis de que podría ser una banda de Buenos Aires", expresó en Radio Rivadavia”.

“La actitud de ese video, las amenazas que propinan a la población y la forma en que se comunican son formas terroristas o narcoterroristas”, indicó luego en diálogo con TN.

“Están ligadas a una banda que no sabemos si es de la provincia de Santa Fe en el último tiempo el sector de alto riesgo de la de la cárcel de 6 y de Marcos Paz ha recibido bandas muy fuertes que nos han mandado de la provincia de Buenos Aires y también pensamos que puede haber algo ligado a ello”, detalló Bullrich.

“Se está haciendo toda la investigación desde ayer (domingo) a la noche están todos los equipos trabajando en la identificación del lugar donde se grabó el vídeo la hace bueno, una serie de medidas que no voy a decir públicamente”, comentó la ministra.

“Yo ayer me comuniqué en primer lugar con el con el presidente de la Nación para darle a conocer el video el inmediatamente ordenó sacar un una comunicación de la Oficina de la Presidencia”, dijo en relación a la interacción con Javier Milei, quien republicó el mensaje y destacó el siguiente pasaje: “El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover”.

Sobre la continuidad de las tareas, Bullrich agregó: “Ahora a la mañana (hoy lunes) va a haber una serie de reuniones de los equipos de inteligencia de investigación que están trabajando sobre las bandas más peligrosas”.

Qué dijeron en el video

“Este video va para vos Pullaro y Bullrich”, comienzan diciendo en el video los cuatro miembros del narcoterrorismo en Rosario y continúan: “Primero que nada comentarle a la gente, que hiciste matar a gente inocente y armaron todo para darle más poder a tu banda”.

De esta manera, apuntaron nuevamente contra el gobernador al decir: “Hagan algo por los chicos, que no se haga el delincuente”. De inmediato, cargaron las armas. “Hagan trabajos, escuelas, dejen de hacer políticas con los presos”, exigieron.

Luego, advirtieron a la ministra de Seguridad de la Nación e intentaron expandir el terror en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego. Porque estamos internados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá”, dicen en el video mientras levantan las armas de guerra.

Los narcoterroristas mencionaron también que irán contra los fiscales de Rosario, a quienes se refirieron como “la verdadera mafia”. “Vamos a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, vamos por todo, esto nunca va a terminar”, ratificaron y cerraron el video apuntando directamente a la cámara.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.