Luis D’Elia: “Cristina decidió, en vez de ser la jefa del movimiento nacional y popular, ser la jefa de La Cámpora que es una organización sectaria”

Luego de que Luis D’Elía terminara de emanciparse del ala de Cristina Fernández de Kirchner a raíz de varios desacuerdos políticos nacidos de las decisiones tomadas por la vicepresidenta, el dirigente le reprochó a la líder del kirchnerismo por focalizarse en la organización que encabeza su hijo, Máximo Kirchner. “Cristina decidió, en vez de ser la jefa del movimiento nacional y popular, ser la jefa de La Cámpora que es una organización sectaria y excluyente”, lanzó.

A menos de un mes de la celebración de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el referente de los partidos Miles y Federación Tierra y Vivienda (FTV) reafirmó su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en la lista de Principios y Valores al presentarse como “la rebelión del peronismo”. De la misma manera, explicó: “No estoy en Unión por la Patria porque han abandonado al kirchnerismo”, en referencia a su alejamiento del oficialismo.

No obstante, descartó que la separación estuviera ligada a no haber sido parte de la lista electoral del oficialismo al alegar: “En 15 años, nunca tuve un cargo. Jamás estuve en un cargo, no soy como algunos rufianes que están ahora”.

En este sentido, D’Elía confesó haberse sentido confundido por los caminos que tomó la presidenta de la Cámara de Senadores desde que optó por una fórmula del Frente de Todos encabezada por Alberto Fernández en 2019. “Me enteré que era nuestro candidato a presidente y agarré a patadas la pared del pabellón porque no podía creer porque Cristina hacía semejante cosa y de a poco fui entendiendo”, recordó.

“Cristina decidió, en vez de ser la jefa del movimiento nacional y popular, ser la jefa de La Cámpora que es una organización sectaria y excluyente que le está haciendo un enorme daño al movimiento nacional y popular”, acusó el candidato a gobernador provincial.

“En el 2010 Cristina cometió un error enorme, reemplazó el kirchnerismo por La Cámpora”, insistió durante una entrevista para el programa “Somos buenos” de TN, para después señalar que “los que hicieron el kirchnerismo épico los primeros diez años están todos afuera, hoy dirigen esa fuerza un montón de desconocidos que no tienen antecedentes de lucha”.

Incluso, D’Elía cuestionó el liderazgo de Máximo Kirchner al plantear que le debe su lugar en La Cámpora a la titular del Senado. “Esto no es el Reino de Gran Bretaña, esto es la Argentina. No es una monarquía”, repudió al tomar como ejemplo que el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín no “heredó” ningún cargo político en la Unión Cívica Radical (UCR) después del fallecimiento del referente político.

El líder de Miles se sinceró sobre la decepción que sintió por parte de la ex presidenta al no haberse comunicado con él -durante y después- de los cuatro años que estuvo preso por la toma de la comisaría en La Boca. “Cristina y su hijo, Máximo, jamás nos llamaron a ninguno de los 53 presos políticos”, reprobó el dirigente al mencionar que “lo que es peor aún, el día que caía detenido Julio de Vido y Amado Boudou dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie”.

Por otro lado, el miembro de la lista de Principios y Valores habló también de su descontento con la candidatura de Sergio Massa, como figura de síntesis dentro de Unión por la Patria. En ese sentido, en materia económica, D’Elía opinó que “es indignante lo que está pasando” luego de que explicara que “semejante devaluación impacta sobre el salario, la jubilación y la vida de nuestro pueblo”.

Con información de www.infobae.com