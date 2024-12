Juegos ODESUR 2026: autorizan la toma de un crédito externo de 75 millones de dólares para infraestructura

La Cámara de Diputados de Santa Fe, en votación dividida, terminó de sancionar la ley que declara de interés provincial "la planificación, organización, financiamiento y realización de los XIII Juegos Suramericanos 2026" que tendrán por escenario a la provincia del 12 al 26 de septiembre de 2026.

El respaldo legal contempla la toma de un crédito de hasta 75 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el financiamiento del programa de fortalecimiento de la actividad deportiva urbana en Santa Fe y autoriza al Poder Ejecutivo a organizar y constituir una persona jurídica diferenciada del Estado provincial que tendrá por objeto la planificación, formalización, ejecución, evaluación y control de todas aquellas contrataciones de bienes, equipamiento y servicios que resulten necesarios para la realización de los Juegos.

Rosario, Santa Fe y Rafaela fueron definidas como las ciudades de los Juegos donde Santa Fe logró la nominación como sede durante la gestión de Omar Perotti y ahora el gobierno de Maximiliano Pullaro resolvió avalar esa decisión estatal.

Infraestructura y críticas

Unidos, el justicialismo y la izquierda pusieron los votos necesarios para sancionar la ley ante la crítica y el voto de rechazo de Somos Vida y Vida y Familia. Así el socialista Joaquín Blanco y la justicialista Sonia Martorano plantearon los desafíos por delante para realizar la competencia que implica no solo construir infraestructura deportiva sino también las villas olímpicas que luego se destinarán a viviendas en las tres sedes designadas.

Para Amalia Granata y para Silvia Malfesi es un gasto innecesario y no prioritario el que realizará el Estado santafesino. También Natalia Armas Belavi habló de que no es obra propietaria para los santafesinos.

Septiembre 2026

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026, reunirán a más de 7.000 atletas de los 15 Comités Olímpicos que componen la ODESUR que competirán en 52 disciplinas de 38 deportes, muchas de las cuales son clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y contará con 600 voluntarios.

Para alojar a los atletas y oficiales se construirán tres villas sudamericanas, una en cada una de las ciudades sede: La de mayor tamaño se emplazarán en el predio del ex Batallón 121 de Rosario y tendrá alrededor de 500 unidades habitacionales de dos y tres dormitorios que se ubicarán en edificios que el consorcio Dirsu SA (integrado por los grupos Eskenazi, Eurnekian y Pecam) ya tenía previsto construir, dentro del plan de urbanización de la ciudad de Rosario.

La villa de Santa Fe se está construyendo en el barrio Esmeralda Este II y alojará a 1.200 atletas en 346 viviendas; mientras que la de Rafaela será construida por el grupo Lagruta en zona adyacente a la terminal de ómnibus.

Aval legislativo

La ley sancionada a instancias de un mensaje del Poder Ejecutivo declara de interés provincial la planificación, organización, financiamiento y realización de los Juegos en la provincia; aprueba el contrato con las ciudades sedes suscripto el 10 de julio de 2023 entre la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), el Estado Argentino, la Provincia de Santa Fe, las ciudades de Rafaela, Rosario y Santa Fe y el Comité Olímpico Argentino.

El aval legislativo autoriza al Poder Ejecutivo a organizar y constituir una persona jurídica diferenciada del Estado Provincial que tendrá por objeto la planificación, formalización, ejecución, evaluación y control de todas aquellas contrataciones de bienes, equipamiento y servicios que resulten necesarios para la realización de los Juegos.

En el acto de constitución de esa persona jurídica deberá contemplar en el desarrollo de las tareas que constituyen su objeto propio, el respeto de los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y transparencia en la utilización de los fondos públicos que le sean asignados para el cumplimiento de sus fines y en la selección de contratistas. Determina además que el Tribunal de Cuentas realizará los controles que correspondan respecto de la utilización de los fondos públicos que se le asignen a la nueva persona jurídica.



Crédito y amortización

En cuanto al crédito de 75 millones de dólares con la CAF, será con un plazo mínimo de 12 años para amortización y los recursos solo destinados al programa de fortalecimiento de la actividad deportiva urbana en Santa Fe.

En el recinto, Blanco resaltó lo actuado por la provincia de Santa Fe para obtener la sede, subrayó la continuidad institucional ya que al momento de la designación la provincia y las ciudades de Rosario y de Rafaela tenían gobernantes de signos políticos diferentes a los actuales. También mencionó la infraestructura social y deportiva que quedará en las tres ciudades.

Martorano, en tanto, destacó la continuidad institucional pero destacó el fortalecimiento que traerá al turismo y el efecto económico multiplicador en la provincia. En cambio, para Granata todo es hipocresía porque deportistas no tienen recursos para viajar y nos piden aportes a los legisladores y Santa Fe para invertir en los juegos.

Pullaro: "Los valores que genera el deporte"

El gobernador Maximiliano Pullaro aceptó el desafío que todo el continente "puedan ver los valores que genera el deporte. Esos valores en donde no existan las clases sociales, donde todos somos iguales cuando tenemos una pelota de fútbol o llevamos algunas zapatillas puestas para llevar adelante una disciplina deportiva. Esos valores de confraternidad, de esfuerzo, que nos identifican como provincia. Esos son los valores que queremos que el mundo, en un hecho de estas características, pueda ver e identificar con esta provincia".

El mandatario destacó que "en ningún momento dudamos que teníamos que ir adelante con esto y que en menos de dos años la provincia de Santa Fe, y en particular las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela van a ser sede del evento deportivo, cultural y turístico más importante que se va a dar en la República Argentina".

"Podemos mostrar que de a poco nos estamos poniendo de pie y que somos ese tractor que necesita la República Argentina para empujar y para poder transformarse, que Dios proteja y que Dios bendiga a todos los vecinos y vecinas de esta provincia invencible" concluyó el gobernador.

Olivares y el impacto del crédito

"Es un trabajo que se está haciendo con el Estado nacional porque para que CAF pueda aprobar el crédito tiene que tener primero la priorización del gobierno nacional, que ya ha enviado una nota de priorización y que está apuntando a una determinada infraestructura que se necesita para los juegos" explicó el ministro de Economía, Pablo Olivares, a El Litoral.

"Los juegos son un evento convocante para el cual se tiene que tener cierta infraestructura, pero sabemos que el impacto económico que va a tener ese evento en el 2026 va a generar un producto y capacidades a futuro que exceden lo que significa la toma de este endeudamiento", agregó.

Subrayó que los juegos "van a posicionar a Santa Fe. Es la primera vez que se va a hacer un evento deportivo de este tipo, no en una localidad, sino que un Estado subnacional, provincial, postuló hacerlo en tres localidades. No será una sola ciudad que se beneficie con los efectos del crédito. Se toma un financiamiento, en muy buenas condiciones que lo hace la propia CAF pero que al mismo tiempo el propio Estado Nacional es el interesado de que sea la República Argentina la sede de los juegos que también ponen a la Argentina en ese radar continental".

