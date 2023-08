Se larga hoy una carrera presidencial incierta y sin favoritos definidos

El proceso electoral que se inicia este domingo para elegir al próximo presidente de los argentinos es uno de los más inciertos en las últimas dos décadas y vislumbra un cambio de ciclo en la política del país, ya que pueden surgir nuevos liderazgos luego de cuatro comicios nacionales protagonizados por Cristina Kirchner y Mauricio Macri, cuyos nombres no figuran en las boletas este año. La incertidumbre también está marcada por las dificultades económicas y porque, a priori, ningún postulante se recorta aún como claro favorito para llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre.







En la grilla de los precandidatos presidenciales que compiten en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se destacan los opositores con más posibilidades, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), el oficialista Sergio Massa (Unión por la Patria) y el libertario Javier Milei (La Libertad Avanza), quienes pugnan por quedar en el podio de cara a los comicios generales previstos para el 22 de octubre. Menos de un mes después, el 19 de noviembre, se realizará el ballottage entre los dos postulantes más votados, solo en caso de ser necesario.



Las primarias tendrán lugar en medio de un clima social agitado por resonantes casos de inseguridad en el Gran Buenos Aires y una creciente tendencia a la abstención electoral -motivada por la falta de resultados de las distintas gestiones ejecutivas y parlamentarias- que ya se reflejó en los comicios que se realizaron en las provincias. Se trata de un fenómeno preocupante cuando se están por cumplir 40 años ininterrumpidos de democracia, desde la asunción de Raúl Alfonsín en 1983. Aquí, las claves de una elección en la que, de acuerdo a la Justicia, 35.405.013 personas están habilitadas para votar:



1- Tras un gobierno deslucido, ¿el oficialismo corre el riesgo de perder el poder o sigue competitivo?



El hecho de que el presidente Alberto Fernández no se haya podido presentar a la reelección indica que la valoración de la sociedad sobre su administración no fue positiva. Tampoco lo fue dentro del peronismo gobernante, que en el último año buscó alternativas para reemplazarlo. Primero articuló un operativo clamor por Cristina Kirchner, que la vicepresidenta desestimó. Luego sondeó con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, pero los gobernadores del PJ y la CGT no apoyaron su postulación. Finalmente quedó ungido Sergio Massa, en un golpe de timón interno sobre el plazo legal para presentar las candidaturas. Igualmente, el kirchnerismo habilitó a Juan Grabois como su contendiente, para no perder apoyo de sectores progresistas. En conjunto, buscarán alcanzar un piso del 30% de los votos.





2- ¿Quién ganará en JxC? ¿Habrá unidad en la coalición opositora después de las PASO?



Durante la campaña se verificó que las encuestas realizadas en modalidad online o telefónicas registraron una diferencia a favor de Patricia Bullrich, pero los sondeos presenciales lo mostraron a Horacio Rodríguez Larreta emparejando la interna o superando a la exministra de Seguridad. En las últimas dos semanas se instaló la idea de que el alcalde porteño recortó el favoritismo inicial de Bullrich y que, este domingo, la PASO entre ambos será voto a voto. La diferencia de estilos también quedó expuesta: ella advirtió que la elección será a “todo o nada”, mientras que él sostuvo un criterio de moderación. En todo caso, alumbra un nuevo liderazgo en la coalición opositora, por cuya unidad se presenta Mauricio Macri como un garante referencial. En JxC tienen la expectativa de ganar las primarias, sumados los votos de sus precandidatos presidenciales.



3- ¿Milei puede ser el factor sorpresa de la elección o es un candidato sobrevalorado?

Es una de las principales incógnitas que se develará este domingo, ya que por un lado las encuestas lo ubicaron en un promedio del 20% de intención de voto, lo que lo pondría en el tercer escalón del podio electoral por espacio político, pero a la vez sus candidatos en las provincias tuvieron magras performances. Un caso concreto fue el de Ricardo Bussi en Tucumán, quien pese al apoyo de Milei obtuvo solamente el 3,9% de los votos en la elección para gobernador. El armado de las listas provocó una crisis en La Libertad Avanza y hubo incluso denuncias por pedidos de dinero a cambio de candidaturas. En la última semana, sin embargo, tomó cuerpo la ambición de los libertarios de que su líder sea el más votado en las PASO.



4- ¿Qué efecto puede tener el resultado electoral en la economía y los mercados?



El lunes post PASO estará marcado a fuego por el resultado de la compulsa. No será lo mismo que las primarias dejen un escenario abierto entre el oficialismo y la oposición, que si se perfila un cambio de dirección nítido hacia JxC. Un batacazo de Milei, en tanto, provocaría un cimbronazo que los mercados deberían asimilar. Los últimos días estuvieron signados por la presión sobre el tipo de cambio y el aumento del dólar blue, que superó la barrera de los $600. En ese marco, el Gobierno preparó un operativo para garantizar los depósitos en los bancos nacionales y privados, al tiempo que importó U$S 300 millones de Estados Unidos. A su vez, Massa dejó trascender que continuará a cargo del ministerio de Economía más allá del resultado electoral.





5- ¿Qué pasará con Kicillof en la Provincia y qué puede suceder en la interna Santilli-Grindetti?

El gobernador de Buenos Aires resistió la presión de La Cámpora para instalarlo como candidato presidencial y consiguió que Cristina Kirchner lo ratificara en la Provincia. Las encuestas indican que mide mejor que Massa en territorio bonaerense y que por ende podría ser perjudicado por el “efecto arrastre” desde la punta de la boleta de UP. No obstante, se mantiene como un serio aspirante a la reelección y será este domingo el postulante más votado en el distrito más importante del país. Será desafiado en octubre por uno de los candidatos de JxC, Diego Santilli o Néstor Grindetti. El “colorado”, delfín de Larreta, llega con mejor intención de voto, mientras que el candidato de Bullrich corre de atrás pero apuesta al “arrastre” de su referente.



6- ¿Cómo se saldará la disputa en JxC por el control del bastión de Pro en la Ciudad?

Con el respaldo explícito de Mauricio Macri, el postulante que llega con más chances de ganar las primarias del oficialismo porteño -gobierna desde 2007- es Jorge Macri, quien compite contra Martín Lousteau por la candidatura del espacio a jefe de gobierno porteño. El senador radical, exministro de Economía de Cristina Kirchner y exembajador de Macri en Washington, basó su campaña en una recorrida por la Ciudad y sus partidarios utilizaron la consigna “¿De qué barrio sos?”, para cuestionar la procedencia de Macri como intendente de Vicente López. A su vez, Leandro Santoro -el candidato de UP- aparece segundo en los sondeos, mientras Ramiro Marra (LLA) se ubica en un lejano tercer lugar.



7- Sin Cristina ni Macri en las boletas, ¿habrá un cambio de ciclo en la política argentina?

El proceso electoral de este año no contará, por primera vez en cuatro comicios presidenciales, con Cristina Kirchner o Mauricio Macri en la oferta de candidatos. La vicepresidenta fue primera figura del peronismo en 2007 y 2011, en tanto que acompañó en la fórmula a Alberto Fernández en 2019. Por su parte, el expresidente -jefe histórico de Pro y figura determinante en JxC- fue candidato en 2015 y en 2019, cuando perdió la reelección. Pero en esta oportunidad, ninguno de los dirigentes que simbólicamente encarnan la grieta política argentina serán candidatos a la primera magistratura. Ella, incluso, se corrió de la campaña de UP, mientras que él reapareció en la última semana, con definiciones proclives a Bullrich pero sin desestimar a Larreta.



8- ¿Cómo se proyecta el recambio del Congreso de cara al próximo gobierno?

Las elecciones primarias empezarán a perfilar la composición del Parlamento tras la renovación del 10 de diciembre. En la Cámara de Diputados, que renovará 130 escaños, se espera que el gobierno que surja de las urnas este año no tendrá mayoría propia y que deberá negociar con fuerzas provinciales y de terceros partidos la sanción de leyes que considere importantes. Ya se habla de que el bloque libertario de LLA será un actor protagónico en ese sentido. En el Senado, en tanto, se renovarán 24 bancas por las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Misiones, San Juan, San Luis, Formosa, La Rioja y Jujuy. JxC pondrá en juego 11 de las 33 bancas que tiene en la actualidad, pero viene ganando fortaleza en la Cámara alta, donde este año los bloques afines al kirchnerismo no pudieron controlar el temario a tratar en las sesiones.



9- ¿Cómo quedará el mapa político en las provincias? ¿El kirchnerismo puede perder Santa Cruz?

El peronismo perdió este año en su bastión histórico de San Luis, donde cayó la dinastía Rodríguez Saá a manos de Claudio Poggi (JxC), también declinó el poder en Chubut y está en camino de hacerlo en Santa Fe. En Neuquén, JxC terminó con la hegemonía histórica del MPN, mientras que Jorge Capitanich tiene grandes dificultades para conseguir la reelección en Chaco tras el estallido del Caso Cecilia. Hoy, junto a las PASO, se elegirá gobernador en Santa Cruz, Entre Ríos y Catamarca. En la provincia donde surgió el krichnerismo, el poder local está seriamente cuestionado por Claudio Vidal, un sindicalista petrolero que se alió a JxC y que compite por la sucesión de Alicia Kirchner en el distrito que supo gobernar su hermano Néstor.



10- ¿El descontento y la tensión social pueden derivar en una abstención electoral histórica?

Desde su puesta en marcha, el récord de participación en las PASO presidenciales se dio con su estreno en 2011, con el 78,66% de concurrencia de los ciudadanos habilitados para votar. En sentido opuesto, las PASO presidenciales de 2015 registraron el porcentaje más bajo de asistencia con el 74,91%. Con un ligero repunte operaron las primarias presidenciales de 2019, con el 76,4% de presencia de votantes. Sin embargo, las elecciones realizadas hasta el momento en distintas provincias y municipios marcan una tendencia a la baja en esos porcentajes. La apatía se manifiesta especialmente entre los jóvenes, de acuerdo a los estudios de opinión de las últimas semanas. Algunos de ellos proyectan incluso una participación debajo del 70%.

*Para La Nación