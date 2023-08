Thiago Medina se cansó y rompió el silencio sobre su paternidad: “Yo estoy muy pendiente”

Después de los rumores que indicaban que no se iba a hacer cargo de los gemelos que espera junto a Daniela Celis, Thiago Medina decidió romper el silencio.

En su canal de Twitch, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) se mostró cansado de todos los comentarios en las redes. “Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente”, comenzó.

Furioso, arremetió contra los que lo critican: “Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”.

Y agregó: “¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy recontento con ella”.

En una conversación con su excompañero dentro de la casa, Ariel Ansaldo, el joven de González Catán añadió: “Vi que todos querían que saliera a hablar, pero yo no me sentía cómodo todavía para salir a hablar, yo quería hablar cuando a mí se me ocurriera hablar, cuando yo me sintiera cómodo y cuando yo quisiera. No tengo que salir a hablar porque todos están diciendo boludeces”.

Por último, Medina cerró: “Dani sabe lo que yo siento, realmente nos llevamos rebien, estamos rebien nosotros dos, y le mando un beso porque sé que me está viendo ahora y estamos bien. No quiero salir a dar explicaciones. Yo lo quería guardar para mí, para que estemos bien con Dani y tener la sorpresa nosotros. Le quise ir a contar a mí papá y ya se había enterado por los chismes de todos”.

