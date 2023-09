Stoltenberg destaca el avance de la contraofensiva ucrania: “No es tanto como esperábamos, pero ganan 100 metros al día”

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este jueves que Ucrania está “ganando terreno gradualmente” a las tropas rusas, pese a no avanzar “tanto” como se esperaba a causa de la dificultad que encuentran en las líneas de defensa de los invasores, fuertemente minadas. Así lo ha asegurado el político noruego en Bruselas, durante una sesión conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo.

“Los ucranios decidieron lanzar la ofensiva porque van a liberar el país y están haciendo progresos. Quizás no tanto como esperábamos, pero están ganando unos 100 metros al día”, ha mantenido Stoltenberg durante la audiencia con los eurodiputados, en la que ha reiterado la importancia de que continúe el apoyo europeo como hasta ahora. “Nuestro apoyo le ha permitido a los ucranios lanzar la contraofensiva (…) Nadie dijo que esto fuera a ser sencillo, estaba claro que la ofensiva iba a ser difícil y dura”, ha subrayado.

El secretario general de la Alianza ha indicado que los rusos han preparado múltiples capas de líneas defensivas, trincheras, obstáculos para los carros de combate y “enormes cantidades de minas”. “Casi nunca en la historia hemos visto más minas en el campo de batalla de las que vemos hoy en Ucrania. Así que es obvio que esto iba a ser difícil”, ha insistido.

Stoltenberg también ha respondido a preguntas de los eurodiputados sobre la última polémica entre Ucrania y Rumania, solo días después de que el Ministerio de Defensa rumano afirmase que se estudian piezas en su territorio “que podrían ser de un dron ruso”. Según el secretario general de la OTAN, todavía se está “a la espera del resultado de la investigación en curso”. Independientemente de su conclusión, “no hay ninguna información que indique un ataque intencionado por parte de Rusia”, ha agregado. Eso sí, Stoltenberg ha acotado que este caso demuestra, una vez más, “el riesgo de incidentes y accidentes” cuando los combates se desarrollan tan cerca de las fronteras de la Alianza.

El Gobierno de Ucrania dijo el lunes que tiene “pruebas fotográficas” que demuestran que un dron Shahed, de fabricación iraní, cayó en territorio rumano, en la región más próxima al río Danubio. Algo que fue refutado por el Gobierno de Rumania. De ahí que el ministro de Exteriores ucranio, Dmitro Kuleba, instase a las autoridades rumanas a “sacar sus propias conclusiones finales”.

A raíz del incidente, la Alianza Atlántica ha aumentado la vigilancia en sus fronteras y ha incrementado la presencia militar en su flanco oriental, ha explicado Stoltenberg, que también ha manifestado su respaldo a las fuerzas de Kiev. “Apoyar a Ucrania no es una opción; es una necesidad para garantizar que preservamos la paz para nuestros miembros y para nuestros países”, ha señalado, mientras destacaba ante los eurodiputados la importancia de que ese apoyo continúe.

Nueva ronda de ayudas de EE UU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado este jueves 84 millones de euros para la retirada de minas durante su visita a la provincia ucrania de Chernígov, al norte del país. “Admiramos lo que estáis haciendo”, ha afirmado, dirigiéndose a un grupo de desminado equipado con chalecos de la Fundación Suiza de Retirada de Minas (FSD).

La cuantía forma parte del paquete de 1.000 millones de dólares (más de 930 millones de euros) anunciado este miércoles tras la reunión de Blinken con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski. Junto con la partida destinada a las fuerzas del orden, EE UU enviará otros 192 millones de dólares adicionales en “asistencia humanitaria”. Las ayudas se suman a las anunciadas el miércoles por el Pentágono, entre las que se incluyen rondas de munición antitanque de uranio empobrecido, una decisión que critican diversas ONG, como la Coalición Internacional para la Prohibición de las Armas de Uranio. Estados Unidos ha suministrado hasta el momento más de 105.000 millones de euros a Ucrania, la mayor parte, en forma de material militar.

Blinken también remarcó en su encuentro con Zelenski que “los avances [de la ofensiva ucrania] son muy, muy esperanzadores”. Las palabras del máximo responsable de la diplomacia estadounidense llegan después de que altos cargos de la administración Biden, a través de The New York Times y The Washington Post, advirtieran de que el Pentágono ve errores en la estrategia ucrania, sobre todo en el hecho de que, según estas fuentes, no se esté poniendo toda la carne en el asador de Zaporiyia para minimizar las bajas y por asegurar la protección de sectores del frente menos importantes.

The Washington Post incluso publicó información del Pentágono que daba por hecho que las tropas ucranias no alcanzarían su objetivo más relevante en la contraofensiva: la ciudad de Melitópol. Liberar esta urbe permitiría a Ucrania seccionar el corredor militar ruso, que controla bajo ocupación el mar de Azov, la mitad de la provincia de Jersón, y que suministra recursos a la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia. Las tropas ucranias se encuentran a casi 70 kilómetros de Melitópol.

Fuente: El País