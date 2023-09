Primer chispazo en la transición de gobierno

Todavía no empezó la transición de gobierno, y Maximiliano Pullaro y Omar Perotti ya tienen un punto de desencuentro. El gobernador electo hizo público ayer su pedido reiterado al mandatario para que retire de Legislatura los 42 pliegos de postulantes a jueces y camaristas que envió días atrás, a pesar de un rechazo de la Asamblea Legislativa el mes pasado, que solo le aprobó 19 de 48 candidatos propuestos para fiscales y defensores públicos. "Eso que Perotti no hizo en tres años, no lo puede hacer ahora", reprochó el que se sentará en el sillón del Brigadier López el 10 de diciembre.

La desavenencia volvió a la agenda pública cuando todavía ni uno ni otro han fijado fecha y lugar para la primera reunión entre equipos técnicos que estructuren la transición y traspaso del gobierno que terminará y el del que comenzará el 10 de diciembre. Voceros del pullarismo y del Ejecutivo provincial confirmaron que eso todavía no ha sido definido.



El tire y afloje viene desde el mes pasado, cuando la Asamblea Legislativa bochó la mayoría de los pliegos que el Ejecutivo envió para cubrir cargos de fiscales en el Ministerio Público de la Acusación y de defensores en el Servicio Público de la Defensa Penal.

En aquel entonces, había sido el diputado radical Fabián Bastía el portavoz del sentir de Pullaro: "Estamos siendo testigos del desastre que fue la administración de Omar Perotti en estos temas, ya que en plena transición política envía estos pliegos a la Legislatura. Estamos a menos de 120 días de que asuma el nuevo gobernador, cuando estuvo tres años y medio sin hacer nada", se anticipó el legislador a la jugada siguiente del rafaelino.

A pesar de ese primer bochazo general, el gobernador volvió a enviar pliegos judiciales, y esta vez para cubrir juzgados vacantes en primera instancia, vocalías de Cámara y 3 jueces comunitarios. Lo hizo la semana pasada, en vísperas del comicio. En rigor, son 12 postulaciones para magistrados de primera instancia para la jurisdicción de Santa Fe ciudad, 7 para Rosario y 17 para otros distritos de la provincia.

Perotti hizo caso omiso de la advertencia proferida desde el frente Unidos y retrucó con su deber de cumplir con una demanda insoslayable. "Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a una ley que establece cargos, que establece números de jueces, de fiscales; que hay un proceso de más de un año y medio de inscripciones, de selecciones, de trabajo de las universidades, los Colegios de Abogados y Magistrados", contestó a la prensa.

Y ahora, con el resultado electoral puesto y la legitimidad de un triunfo contundente ante un Perotti que salió debilitado de la contienda, Pullaro arremetió. En una entrevista por Radio 2 ayer adelantó que le va a pedir a su predecesor que retire los 42 pliegos de jueces y camaristas. Y le avisó que así como la oposición se impuso para desestimar la mayoría de pliegos para fiscales y defensores, lo mismo puede ocurrir con este segundo intento.

La desconfianza estriba en la identidad o el vínculo que el perottismo pueda tener con los jueces postulados y que pasarían a nutrir el Poder Judicial con el que Pullaro deberá convivir en sus 4 años de mandato.

"Nosotros no cuestionamos la transparencia del concurso ni la idoneidad las personas que lo ganaron. Pero hay un nuevo momento en la institucionalidad de la provincia y antes de cubrir las vacantes primero hay que tener una análisis general de lo que está pasando en la Justicia y en el resto de los poderes del Estado para trabajar y ser más eficientes", argumentó el elegido. Y aceptó que en la Justicia hay vacantes, pero replicó que "también faltan cubrir cargos en Salud, Educación y en Seguridad", dijo.

No solo es el temor a algún caballo de Troya. Pullaro, según contó, tiene otro criterio acerca de cómo usar el presupuesto en materia judicial. "No podemos a trabajar a demanda de un poder que es muy caro nombrando cargos que también son muy caros. En la Justicia no están faltando fiscales, están faltando empleados de los fiscales. Y así lo manifestaron quienes fueron a rendir ante la comisión de Acuerdos", planteó.

En resumen, lo explicó en sencillo: "Con lo que le pago a un fiscal le pago a seis empleados y puedo hacer una Justicia más eficiente ordenando a los recursos humanos". Y le enrostró a Perotti que se acuerde ahora de cubrir los huecos del sistema judicial cuando ya está de salida. "Permitan que seamos nosotros quienes pensemos una Justicia más eficiente porque somos quienes ganamos las elecciones. Permítanme mi mirada de cómo hago que la Justicia sea más eficiente y le doy respuesta a los rosarinos que tienen miedo porque salen a la calle y los pueden matar", dijo de paso.

